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Суды Происшествия

Тольяттинского маньяка Рылькова перевели из сызранского СИЗО в Самару

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 августа, в Сызранском городском суде под председательством Александра Волкова рассматривали ходатайство 53-летнего тольяттинского маньяка Олега Рылькова об освобождении по болезни. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Как пояснили в суде, самого Рылькова на заседании не было в связи с тем, что 29 июля его перевели из сызранского СИЗО в СИЗО-1 Самары на Садовом проезде, 22.

В итоге Сызранский городской суд решил передать ходатайство Рылькова об освобождении для рассмотрения по территориальности, то есть в Советский районный суд Самары.

В чем причина перевода Рылькова в Самару, в Сызранском суде не уточнили.

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