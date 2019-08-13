Тольяттинского маньяка Рылькова перевели из сызранского СИЗО в Самару

Во вторник, 13 августа, в Сызранском городском суде под председательством Александра Волкова рассматривали ходатайство 53-летнего тольяттинского маньяка Олега Рылькова об освобождении по болезни. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили в суде, самого Рылькова на заседании не было в связи с тем, что 29 июля его перевели из сызранского СИЗО в СИЗО-1 Самары на Садовом проезде, 22.

В итоге Сызранский городской суд решил передать ходатайство Рылькова об освобождении для рассмотрения по территориальности, то есть в Советский районный суд Самары.

В чем причина перевода Рылькова в Самару, в Сызранском суде не уточнили.