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Олега Рылькова привезли в Самару, чтобы проверить четыре его явки с повинной Александр Паулов обжаловал приговор Сергею Шатило В Чапаевске осудили группу рекетиров Иностранец, перевозивший 25 кг героина, получил 12,5 лет колонии "Это все - вранье!": экс-сотрудники ФСБ заявили, что оговаривали себя под давлением

Суды Происшествия

Олега Рылькова привезли в Самару, чтобы проверить четыре его явки с повинной

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинский маньяк Олег Рыльков переведен из сызранского СИЗО в СИЗО-1 Самары для проведения с ним следственных действий, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по региону Елену Шкаеву.

"Его доставили в город для удобства проведения с ним следственных действий. Мы сейчас проверяем четыре его явки с повинной", — сообщила собеседница издания.

Напомним, что приговоренный к пожизненному заключению Олег Рыльков пытается выйти на свободу в связи с болезнью. Признания, которые сейчас проверяют следователи, маньяк сделал в этом году. Его жертвами в девяностые годы стали две девочки и две женщины. Таким образом общее количество убийств у Рылькова выросло до девяти. Кроме того, на его счету более 35 изнасилований.

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