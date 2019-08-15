Олега Рылькова привезли в Самару, чтобы проверить четыре его явки с повинной

Тольяттинский маньяк Олег Рыльков переведен из сызранского СИЗО в СИЗО-1 Самары для проведения с ним следственных действий, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по региону Елену Шкаеву.

"Его доставили в город для удобства проведения с ним следственных действий. Мы сейчас проверяем четыре его явки с повинной", — сообщила собеседница издания.

Напомним, что приговоренный к пожизненному заключению Олег Рыльков пытается выйти на свободу в связи с болезнью. Признания, которые сейчас проверяют следователи, маньяк сделал в этом году. Его жертвами в девяностые годы стали две девочки и две женщины. Таким образом общее количество убийств у Рылькова выросло до девяти. Кроме того, на его счету более 35 изнасилований.