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Суды Происшествия

Дмитрию Сазонову продлили арест

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 августа, в Самарском районном суде рассматривался вопрос продления ареста экс-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы самарского управления Росгвардии Дмитрия Сазонова.

Фото: Архив «ВН»

Его адвокаты просили суд пощадить бюджет РФ - Европейский суд по правам человека уже признал частично обоснованной жалобу их подзащитного на незаконное заключение и длительное содержание под стражей. Сейчас дело принято к рассмотрению. А ЕСПЧ назначает внушительные штрафы.

Кроме того, по мнению защиты, отпали условия, по которым Сазонова изначально отправили в СИЗО: следствие окончено, с материалами дела они уже ознакомились, следующий шаг - отправка обвинительного заключения на утверждение в прокуратуру и далее в суд.

Закончено расследование дела Дмитрия Сазонова Закончено расследование дела Дмитрия Сазонова
Расследование уголовного дела в отношении экс-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы самарского управления Росгвардии Дмитрия Сазонова закончено. Сейчас сын бывшего председателя губдумы Виктора Сазонова со своим защитником Андреем Карномазовым знакомятся с материалами дела, в котором девять томов.

Напомним, Сазонова подозревают в совершении двух коррупционных преступлений: получении взяток от Александра Орлова, действовавшего, по мнению следствия, в интересах ОПС "Законовские", и покровительстве фотостудии, монопольно снимавшей рожениц с младенцами в родильных домах.

Задержали его еще в июле прошлого года и почти сразу отправили в СИЗО.

Защита отметила, что столь длительный срок стал следствием волокиты со стороны силовиков - суды даже дважды выносили частные определения по этому поводу в адрес руководителя регионального Следственного комитета.

Однако Самарский областной суд вслед за районным посчитал продление ареста Дмитрию Сазонову необходимым - таким образом, он пробудет в СИЗО до 25 октября.

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