Сызранец получил шесть лет заключения за наркоторговлю

Самарский облсуд вынес приговор жителю Сызрани Андрею Афанасьеву, признанному виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в суде.

В разоблачении Афанасьева принимали участие сотрудники УФСБ России по Самарской области. По данным пресс-службы ведомства, мужчина был активным членом ОПГ и был задержан с поличным во время сбыта героина.

Сызранский городской суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокуратура обжаловала этот приговор. Позже облсуд отменил этот приговор и вынес Афанасьеву новый. Сызранца признали виновным в двух эпизодах незаконного оборота наркотиков (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорили к шести годам колонии строгого режима.