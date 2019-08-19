16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранец получил шесть лет заключения за наркоторговлю Свидетель по делу трех экс-полковников ФСБ заявил о фабрикации обвинения Дмитрию Сазонову продлили арест Для француза запросили год колонии за подкуп полицейского В Самаре вынесен приговор банде киднеперов

Суды Происшествия

Сызранец получил шесть лет заключения за наркоторговлю

СЫЗРАНЬ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский облсуд вынес приговор жителю Сызрани Андрею Афанасьеву, признанному виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

В разоблачении Афанасьева принимали участие сотрудники УФСБ России по Самарской области. По данным пресс-службы ведомства, мужчина был активным членом ОПГ и был задержан с поличным во время сбыта героина.

Сызранский городской суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокуратура обжаловала этот приговор. Позже облсуд отменил этот приговор и вынес Афанасьеву новый. Сызранца признали виновным в двух эпизодах незаконного оборота наркотиков (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1