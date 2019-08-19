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Под Сызранью нашли тайник с оружием и боеприпасами

СЫЗРАНЬ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ России по Самарской области 14 августа нашли в заброшенном доме в пос. Журавлинский Сызранского района схрон с оружием и боеприпасами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным правоохранителей, из тайника изъяли два автомата Калашникова, пистолет Токарева, две гранаты, обрез ружья, около 200 патронов различного калибра.

В ФСБ предполагают, что тайник мог принадлежать одной из сызранских ОПГ.

Сейчас сотрудник ведомства устанавливают причастных к незаконному обороту оружия, проводится исследование изъятого для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ.

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