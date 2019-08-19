Под Сызранью нашли тайник с оружием и боеприпасами

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Сотрудники УФСБ России по Самарской области 14 августа нашли в заброшенном доме в пос. Журавлинский Сызранского района схрон с оружием и боеприпасами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области