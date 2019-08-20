Самарцы определились, каким будет Загородный парк после реконструкции

В Самаре подведены итоги народного голосования по выбору проекта реконструкции Загородного парка, сообщает департамент информационной политики губернатора Самарской области.

Открытый конкурс на разработку концепции реконструкции парка был объявлен по поручению главы региона год назад. Его участниками могли стать все желающие. Проекты-лидеры определило профессиональное сообщество архитекторов. Из 83 проектов жюри выделило шесть, которые распределились по местам: 1 место - один проект; 2 место - два проекта; 3 место - три проекта.

Поскольку конкурс выявил различные точки зрения на будущее исторического парка, Дмитрий Азаров поручил провести народное голосование. "Я хотел бы, чтобы у парка были узнаваемые образы, как угодно это можно называть - фишками, стилем. Мне кажется, это важно, чтобы человек мог сразу понять, что это именно Самарский Загородный парк", - отметил руководитель региона.

В июне 2019 г. проекты-победители, а также 20 фрагментов проектных решений некоторых элементов парка, выбранных из других конкурсных проектов, были представлены на суд жителей города, посещающих Загородный парк. Волонтеры предлагали заполнить специально разработанную анкету, также людям предоставлялась возможность ответить на вопросы онлайн.

Подавляющее большинство отдали предпочтение тому образу Загородного парка, в котором он представляется экологической нишей большого города. Отвечая на вопрос о проектах, предложенных конкурсантами, - "чем именно вас привлек этот проект?" - респонденты продемонстрировали единодушие. Большинство ответили - "максимальным сохранением природы, подсадкой новых деревьев", вдвое меньше - "организацией видовых площадок"; третье место заняла позиция "сохранением сложившейся трассы пешеходных площадок", четвертое место - позиция "обогащением парковой территории новыми функциями".

Кроме того, участники опроса отметили вертикальные подъемники, обеспечивающие легкий доступ к прибрежной зоне парка, пример организации фонтана, создания фуникулера, террасного спуска с подъемником, видовой площадки, театра под открытым небом, пешеходной дорожки с игровыми элементами.

Понравившиеся жителям архитектурные решения лягут в основу окончательного проектного решения.