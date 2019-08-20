Появилась полная программа Фестиваля цветов в Самаре

В субботу, 24 августа, в областной столице в 15-й раз пройдет Фестиваль цветов "Цветущая Самара", сообщает мэрия города. В этом году он будет посвящен Году театра и истории Струковского сада.

Фестиваль цветов объединит в себе сразу несколько форматов и локаций. Главные события пройдут на пешеходной ул. Куйбышева, в Струковском саду и на набережной реки Волга от Вилоновского спуска до ул. Льва Толстого.

Карнавальное шествие стартует в 13:00 от площади Революции и проследует по пешеходной ул. Куйбышева до Струковского сада. В составе карнавала пять цветочных платформ, оформлены в тематике Года театра: "Вальс цветов" (к балету П. И. Чайковского "Щелкунчик"), "Жар-птица" (к балету И.Стравинского "Жар-птица"), "Вишневый сад" (к пьесе А.П.Чехова), "Золушка" (к сказке Ш. Перро), "Театральный оркестр" (музыкальные инструменты).

Жителей города приглашают принять участие в цветочном карнавале. Для этого нужно подготовить тематический "цветочный костюм" и прийти в нем 24 августа к 12:00 на пересечение улиц Куйбышева и Пионерской. Здесь будет выстраиваться карнавальная колонна, а все уточняющие вопросы можно задать специалистам департамента культуры и молодежной политики по телефону 332-42-60, с 8:30 до 17:30 ежедневно.

Цветочный парад также украсят пять ретро-автомобилей и велосипедов. В карнавале примут участие хореографические коллективы и артисты шоу-театров, воспитанники образовательных учреждений и жители города.

В оформлении карнавальных платформ, автомобилей и объектов в Струковском саду примут участие лучшие российские и зарубежные флористы — всего 13 человек, в том числе специалисты из Венгрии, Польши, Эстонии, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Москвы, Казани. В команде фестиваля — и многие самарские флористы, возглавляет флористическую бригаду известный самарский флорист Никита Дементьев.

После того, как карнавальное шествие дойдет до Струковского сада, цветочные платформы развернутся и займут места на ул. Куйбышева от площади Революции до ул. Шостаковича. С 15 до 19 часов у каждой платформы пройдут творческие музыкальные, литературные и театрализованные программы.

С 14:00 откроет свои двери Струковский сад, где будет украшено более 30 тематических площадок, посвященных истории старинного парка. В Струковском саду до позднего вечера всех гостей фестиваля ждут оригинальные фотозоны и тематические цветочные локации, выставки, творческие программы.

Выставка "Из истории Струковского сада" — воспоминания, заметки, стихи и художественная проза о Струковском саде. Этот проект подготовлен вместе с известным самарским краеведом, доктором филологии, профессором Михаилом Перепелкиным. В контенте — исторические фотографии и открытки, удивительные факты из истории сада, многие из которых неизвестны большинству горожан.

Работа многих площадок будет сопровождаться интерактивными и музыкально-танцевальными программами, подготовлено много интересных мастер-классов для всей семьи.

Основные творческие программы запланированы на двух площадках. На Летней эстраде (открытая сцена) — в дневное время пройдет конкурс детских "цветочных" костюмов и концерт детских коллективов. Продолжит программу выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра. Вечером гостей фестиваля ждет программа "Кинотеатр "Биоскоп", созданная совместно с киноклубом "Ракурс" — рассказ о синематографе начала ХХ в., показ лент немого кино в сопровождении пианиста — "тапера". Завершит работу открытой эстрады музыкальная программа "Танцплощадка" — она напомнит о популярной в конце прошлого века танцевальной диско-площадке, работавшей в Струковском саду.

В Летнем театре пройдут конкурсы флористов с презентацией собранных букетов в тематике фестиваля (императорский, дворянский, купеческий и т. д.).

В 16:30 в Летнем театре — творческая встреча с Александром Васильевым. Знаменитый историк моды расскажет нам о Flowers fashion, тема его лекции так и называется — "Цветы и мода".

Тему первого исполнения вальса "На сопках Маньчжурии" Ильи Шатрова поддержит выступление Нижегородского губернского оркестра. Завершит вечер концерт "Цветочный джем" с участием джазовых музыкантов Самары и американского исполнителя Квентина Мура (США).

Еще одно интересное событие этого дня — концерт "Басы на балконе". С 20:00 до 21:00 с балкона номера "Шаляпин" прозвучат песни и арии из репертуара Федора Шаляпина в исполнении трех басов. В концерте примут участие ведущий солист Московского музыкального театра "Геликон-опера", приглашенный солист Большого театра России Дмитрий Скориков, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, ведущий солист Самарского театра оперы и балета Андрей Антонов, солист Самарской филармонии.

На набережной расположена третья локация фестиваля — выставка-продажа зеленых насаждений и товаров садоводства (разместится от ул. Льва Толстого до Вилоновской). На ярмарке будут представлены клубы цветоводов, коллекционеры комнатных растений со всего региона, будет организована продажа саженцев и рассады. Также более 200 мастеров декоративно-прикладного творчества уже подали заявки на участие в ярмарке мастеров.

Завершится фестиваль цветов в 22:00 фейерверком с акватории Волги в районе Красноармейского спуска.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия будет ограничено движения транспорта: — с 08:00 до 15:00 по ул. Куйбышева от ул. Пионерской до ул. Венцека; — с 08:00 до 22:00 по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.