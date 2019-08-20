Самарские предприятия разместили 110 кейсов на платформе "Профстажировки 2.0"

Компании и социальные учреждения Самарской области разместили 110 заданий на платформе "Профстажировки 2.0". Таким образом регион вошел в пятерку субъектов РФ по количеству размещенных на платформе кейсов.

Ранее Самарская область первой включилась в реализацию проекта, став пилотным регионом.

Размещенные на сайте проекта задания будут решать студенты — будущие инженеры, маркетологи, hr-специалисты, программисты, химики, физики и агрономы. Авторов лучших решений пригласят на стажировку или практику.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области ведется системная работа по развитию кадрового потенциала, созданию условий для реализации талантов каждого.

"Пристальное внимание уделяем работе с молодежью — студентами вузов и средне-специальных учреждений. Поэтому не случайно наш регион стал пилотным для проекта "Профстажировки 2.0", — отметил глава региона. — За короткий срок к проекту подключились более 30 ведущих предприятий Самарской области, учреждений социальной сферы, муниципальных предприятий, которые уже предложили более ста кейсов. Это достойный результат, который говорит о заинтересованности компаний в притоке молодых талантливых кадров. Убежден — проект будет востребован и среди студентов региона, которые хотят приобрести новые знания, компетенции и в итоге получить конкретные предложения о дальнейшем трудоустройстве".

На сегодня к проекту "Профстажировки 2.0" присоединились 35 компаний-партнеров Самарской области.

"Партнеры-работодатели региона предложили студентам решить не только производственные задачи, на платформе представлено множество кейсов социальной тематики, в том числе от городских больниц, библиотек и центров соцобслуживания. В одном из кейсов предлагается сформировать систему полноценного инфраструктурного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных групп, а другой посвящен проблеме эмоционального выгорания социальных работников", — отметил руководитель проекта член Общественной палаты России Илья Семин.

По запросам работодателей студенты будут разрабатывать сотни продуктов, услуг и сервисов. Например, измерительный комплекс для оценки баланса электроэнергии автомобиля для "АвтоВАЗа" и проект автоматизированной системы учета производственных отклонений для ПАО "Кузнецов". ПАО "КуйбышевАзот" ждет новые технологии селективного сбора отходов и их утилизации в специфике промышленного предприятия, а "АвтоВАЗ" ставит задачу обеспечить помехозащищенность автомобиля к удару молнии.

ООО "Домашняя ферма" предлагает будущим агрономам разработать технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур в регионе, а ГБУ ДПО "Самара-АРИС" — нормативно-правовую документацию и бизнес-модель для организации сельскохозяйственного потребительского кооператива.

ЗАО "Производственная компания Автокомпонент г. Тольятти" предлагает студентам создать программное обеспечение по управлению изменениями на предприятии.

СОУНБ хочет привлечь студентов к разработке концепции "Летний читальный зал в библиотеке".

Всего на сегодня на платформе профстажировки.рф — 2048 кейса от 619 партнеров-работодателей. В их числе ПАО "Россети", ПАО "Ростелеком", ПАО "Аэрофлот", ООО "СИБУР Холдинг", ФГУП "Почта России", ГК "Росатом", ГК "ВЭБ.РФ", "Группа ГАЗ", Министерство строительства и ЖКХ России.