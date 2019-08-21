16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Первая выставка филиала Третьяковки пройдет в сентябре Михаил Савченко рассказал о работе Третьяковки в Самаре В Самаре откроется выставка японской художницы Асами Китамуры В "Новом пространстве" откроется "Самарский взгляд" Михаил Савченко возглавил Самарский филиал Третьяковской галереи

Музеи и выставки Культура

Первая выставка филиала Третьяковки пройдет в сентябре

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал Третьяковской галереи представит свою первую большую выставку 19 сентября на площадке галереи "Виктория". Выставку посвятят направлению гиперреализма.

Экспозиция будет состоять из работ советских художников периода 1960-х -1990-х годов из коллекция Государственной Третьяковской галереи. В 2015 г. проект уже презентовали в Москве, в Самаре покажут его сокращенную версию.

Третьяковская галерея уже представляла летом в Самаре свою площадку и проект Кабаковых "Корабль толернатности" на Волгафесте. На днях рядом со зданием Фабрики-кухни, где будет располагаться корпус филиала Третьяковки открыли арт-объект — мурал о значении электроэнергии в жизни человека. Для этого московский художник Миша Most расписал трансформаторную подстанцию, которая будет снабжать здание музея электроэнергией.

Презентация арт-объекта совпала с официальным опубликованием приказа о создании в Самаре филиала Третьяковской галереи и назначением на должность директором филиала Михаила Савченко.

Михаил Савченко рассказал о работе Третьяковки в Самаре Михаил Савченко рассказал о работе Третьяковки в Самаре
В Самаре официально появился филиал Третьяковской галереи — приказ об этом 19 августа подписал министр культуры Владимир Мединский. В этот же день стало известно, что филиал возглавит Михаил Савченко, хорошо знакомый самарцам по своей работе в должности заведующего Музеем модерна и директора Волгафеста. Корреспондент "Волга Ньюс" встретился с Михаилом Савченко в его первый рабочий день в новой должности и расспросил о том, как будет собираться новая команда музея, какие планы у Фабрики-кухни на прилежащую территорию, и о том, как Михаил решился возглавить столь сложный проект.

По словам Михаила Савченко филиал будет вести активную работу и до окончания реставрации здания Фабрики-кухни. В списке мероприятий — выставки и образовательные программы, посвященные искусству ХХ века и современному искусству.

Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяковской галереи: "Примерно год назад стало известно, что Третьяковская галерея открывает свой филиал в Самаре — городе с совершенно удивительными культурными традициями, городе, в котором есть яркая, интересная аудитория, и где деятельность филиала Третьяковской галереи будет крайне востребована. Последняя новость — назначение Михаила Савченко, бывшего директора Музея Модерна в Самаре — одного из самых интересных, современных и активных музеев города — на должность директора филиала Третьяковской галереи. Мы работаем с Михаилом уже год, он был художественным руководителем фестиваля "ВолгаФест — 2019". За год совместного общения мы с каждым месяцем все более и более убеждались, что выбор сделан правильно, и Михаил — самая достойная кандидатура на эту должность".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

В Музее модерна прошла выставка Александра Васильева "Курортная мода"

В Музее модерна прошла выставка Александра Васильева "Курортная мода"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1