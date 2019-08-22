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Преступления Происшествия

Ранее судимый сызранец залез к женщине в окно и украл ювелирные украшения

СЫЗРАНЬ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть отдела полиции № 32 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" обратилась 55-летняя местная жительница, заявившая, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Причиненный ущерб она оценила в 40 тыс. рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели  место происшествия и установили, что неизвестный злоумышленник проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через открытое окно.

В ходе оперативных  мероприятий стражи правопорядка установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу сызранец 1976 года рождения. Предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Как пояснил в ходе опроса задержанный, он решился на кражу в связи с тяжелым материальным положением. Похищенные украшения подозреваемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время украшения изъяты.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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