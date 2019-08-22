Ранее судимый сызранец залез к женщине в окно и украл ювелирные украшения

В дежурную часть отдела полиции № 32 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" обратилась 55-летняя местная жительница, заявившая, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Причиненный ущерб она оценила в 40 тыс. рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что неизвестный злоумышленник проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через открытое окно.

В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу сызранец 1976 года рождения. Предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Как пояснил в ходе опроса задержанный, он решился на кражу в связи с тяжелым материальным положением. Похищенные украшения подозреваемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время украшения изъяты.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.