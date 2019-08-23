В Самаре развернули самый длинный флаг и зафиксировали новый рекорд России

В четверг, 22 августа, жители Самарской области ярко и масштабно отметили День государственного флага Российской Федерации. Праздничные мероприятия прошли во всех городах и селах губернии. В Самаре с обеда волонтеры раздавали ленты-триколоры на 20 площадках во всех девяти внутригородских районах.

Напомним, День государственного флага отмечается в России с 22 августа 1991 года. Тогда члены Верховного Совета РСФСР на утреннем заседании приняли постановление о национальном флаге страны. Впрочем, до 2008 г. масштабно эту дату не праздновали, так как в России не было разрешено свободное использование государственной символики. Сегодня День флага России отмечается в каждом регионе.

Основные мероприятия прошли на 2-й очереди набережной областной столицы. Для всех жителей и гостей города работали интерактивные площадки и проводились мастер-классы, на которых все желающие под руководством опытных мастеров делали различные изделия с символикой российского флага.

"Флаг, гимн, герб — это символы нашего государства и российской нации, это символы, которые объединяют нас на протяжении столетий и ради которых наши сограждане, отдавали жизнь. Это символы, которые вдохновляли и продолжают вдохновлять российский народ на ратные и трудовые победы", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, поздравляя жителей региона с государственным праздником.

Завершением вечера стал флешмоб с участием сотен человек, которые на 2-й очереди набережной Волги в Самаре растянули триколор длиной 1012 м — от Полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. Таким образом был зафиксирован рекорд и занесен в книгу рекордов России.

Инициатива проведения этой акции родилась в этом году на молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга". Ее вдохновителями и организаторами стали Алиса Манахова и Дмитрий Стулов, — победители конкурса "Студент года 2018" и молодежные министры регионального молодежного правительства.

"Я поздравляю вас с этим событием и благодарю за активное участие в этой акции, которая формирует традиции празднования этого замечательного государственного праздника — Дня флага", — отметил Глава региона.

Самый длинный флаг страны сразу же после праздника стал экспонатом музея имени П. Алабина. Завершился День российского триколора в Самаре уличным перформансом от воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличного театра "Пластилиновый дождь".