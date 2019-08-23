Внедрением "единого" билета в Самарской области может заняться "Единая транспортная дирекция"

АНО "Единая транспортная дирекция" планирует "в ближайшие дни" заключить соглашение с руководством Самарской области "о внедрении в регионе проекта "единый" билет". Об этом Волга Ньюс сообщили в самой некоммерческой организации, добавив, что детальная проработка маршрутов и организация работы будут вестись после подписания.

При этом в пресс-службе правительства Самарской области ни отрицательного, ни положительного ответа на вопрос о том, планируют ли подписывать соглашение с АНО "Единая транспортная дирекция", не дали.

Тем не менее там сообщили, что внедрение единого проездного билета во входящих в Самарско-Тольяттинскую агломерацию муниципалитетах запланировано в 2019-2021 годах.

"Внедрение системы единого проездного билета в муниципальных образованиях, входящих в СТА — это социально-ориентированное мероприятие, имеющее приоритетное значение для повышения связанности территорий, их транспортной доступности, а также уровня и качества транспортного обслуживания населения, включая ежедневную "маятниковую" миграцию", — подчеркнули в пресс-службе областного кабмина.

АНО "Транспортная дирекция Олимпийских игр" (с 2014 г. АНО "Единая транспортная дирекция") было создано в 2009 г. по распоряжению правительства РФ федеральным Министерством транспорта. Дирекция приняла активное участие в подготовке и проведении Всемирной летней Универсиады в Казани в 2013 году, Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а также в обеспечении транспортной доступности Крымского полуострова в 2014 году. В частности, организация занималась внедрением "единого" проездного билета для доставки жителей регионов РФ в Крым и Севастополь.

В июле 2019 г. "Коммерсантъ-Черноземье" сообщал о том, что АНО "ЕТД" планирует заняться организацией интермодальных перевозок в Курской и Воронежской областях.

Председателем наблюдательного совета АНО "ЕТД" является заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов, генеральным директором — Юлия Самойлова.