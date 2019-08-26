Глава Октябрьского района: ТОЦ "Биг-Бен" и офис "Билайна" оказались самостроями

Администрация Октябрьского района планирует легализовать ТОЦ "Биг-Бен" и офис "Билайна" на Московском шоссе, которые сейчас не зарегистрированы в Росреестре. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал глава района Александр Кузнецов.

"Мы сейчас занялись выявлением фактов нецелевого использования земельных участков, из-за которых ставка налога может применяться в разы меньшая, чем должна быть. Регистрация объектов недвижимости носит заявительный порядок. И, к сожалению, есть такие факты, когда здание физически есть, а в данных Росреестра его нет. Пример тому — "Биг-Бен". Это большое офисное здание, которого по документам нет, хотя некоторые его помещения еще лет 15 назад были зарегистрированы. Тогда действовал другой правовой режим. Как правило, по судебному решению Росреестр регистрировал право собственности на эти помещения. Все ли помещения "Биг-Бена" зарегистрированы, мы пока не можем сказать. Но сведений о здании в Росреестре точно нет", — отметил Александр Кузнецов.

Такая же ситуация сложилась и со зданием "Билайна" на Московском шоссе. Информации о нем также нет в Росреестре, но известно, что собственником помещений выступает ПАО "Вымпелком".

По словам главы Октябрьского района, администрация введет активную работу по легализации таких объектов, ведь уровень дотаций района сокращается с каждым годом. Они должны выходить на самоокупаемость. Уже в 2020 г. бюджет района будет почти полностью сформирован исключительно за счет налоговых поступлений, которые пополняют его исходя из норматива: 50% от налога на имущество физических лиц и 10% земельного налога.

"Есть тренд на сокращение дотаций, и предполагается, что доходная часть будет увеличиваться. Потенциал для этого у нас есть. Прежде всего это работа с долгами. На 1 июля задолженность по налогу на имущество составляет 69 млн руб., по земельному — 59 млн рублей. Периодически — не реже двух раз в месяц — мы проводим заседание комиссии, на которое приглашаем должников. У нас не так много рычагов влияния на них — мы все-таки не налоговая служба. Мы просим людей заплатить и объясняем, почему это важно им самим. Деньги будут потрачены на благо этой же территории — и люди это видят", — отметил глава районной администрации.

Выявление фактов нецелевого использования земельных участков также будет способствовать наполняемости бюджета. Например, ТОЦ "Биг-Бен" находится на муниципальной земле, и собственники помещений на данный момент бесплатно ее используют. А поскольку собственника здания нет, то правила благоустройства никем не соблюдаются. В то время как именно собственник обязан содержать территорию вокруг, чинить асфальтовое покрытие, убирать ее, вывозить снег зимой и т. д.

"Подчеркну, что для нас основная задача — не снести все эти объекты, а ввести их в легальное русло. Мы понимаем, что большинство из них используются для коммерческой деятельности, которая приносит прибыль. И наша работа направлена на привлечение бизнеса к социальной ответственности — чтобы они не только заботились о своей выгоде, но и соблюдали установленные правила. Чтобы та часть средств, которые они обязаны платить по закону, поступала в бюджет, и мы могли бы потратить их и на благоустройство, и на детскую площадку, и на другие вещи, необходимые жителям, — отметил Александр Кузнецов. — Думаю, по "Биг-Бену" мы будем двигаться к тому, чтобы собственники помещений легализовались. Либо департамент выйдет с иском в суд об истребовании земельного участка из незаконного пользования. Потому что огромный дом стоит на муниципальной земле, городу ничего не платят, а прибыль получают".

В этом случае, по мнению главы района, возможны два варианта развития событий. Первый — это передача территории под зданием в собственность того, кому оно сейчас принадлежит по факту. Но для этого должен быть инициативный контрагент, готовый взять эту землю в аренду и платить налоги. Если таковой не найдется, то город вправе истребовать земельный участок. Это подразумевает снос здания, но, по словам Александра Кузнецова, на это вряд ли кто-то пойдет. "Возможно, есть и другие правовые выходы из этой ситуации", — добавил он.