Обвиняемому в убийстве парня на озере Костыли вынесли приговор

Волжский районный суд вынес приговор по делу об убийстве 23-летнего Александра Якимова, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, по версии следователей, ночью 24 июня 2018 г. на берегу озера Костыли между двумя компаниями молодых людей, ранее не знакомых между собой, произошел внезапный конфликт, переросший в потасовку. В ходе драки Яковлеву были нанесены множественные удары.

Спустя непродолжительное время обвиняемый в совершении преступления — Артур Акопян — схватил потерпевшего и бросил с обрывистого берега в озеро. При этом злоумышленник осознавал, что выход из воды на данном участке отсутствует, а глубина водоема составляет более трех метров.

Из показаний свидетелей следует, что потерпевший не мог оказать сопротивления обвиняемому. Тело Александра водолазы извлекли из воды лишь утром.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшего имелись телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, при этом его смерть наступила от асфиксии при утоплении, причиной которого стали действия иных лиц.

26-летнего Артура Акопяна задержали лишь спустя несколько дней после происшествия. Ему предъявили обвинения в убийстве и отправили в СИЗО. Сам он с претензиями в свой адрес не соглашался, заявляя, что никого не хотел лишать жизни. Согласно его показаниям, был обоюдный конфликт и Александр в какой-то момент оказался в озере Костыли.

"Он стоял в воде и что-то говорил. Ему кричали, чтобы вылез оттуда — пообщаться можно и на берегу. Но он оставался там, а потом его девушка — Валя — сняла верхнюю одежду и прыгнула к нему. Вместе они доплыли чуть ли не до середины озера — метров на 30 от берега. О чем-то разговаривали. Потом Александр стал захлебываться, Валентина звала на помощь. Артур пытался помочь и кинул матрас друзьям Александра и Валентины со словами — "Плывите за ним!" Я ушел к авто. В дальнейшем мы узнали, что Александр утонул", — делился версией с изданием брат Артура — Ашот, которому предъявили обвинения в нанесении потерпевшему травм средней тяжести.

В феврале 2019 г. прокуратура разделила позицию Акопянов и их защитников. Обвиняемому в убийстве вменили причинение смерти по неосторожности и отпустили его домой. Нужных доказательств обратного потерпевшая сторона не нашла.

Служители Фемиды рассматривали дело несколько месяцев. В итоге Артуру Акопяну дали три года — минус то время, что он отсидел в СИЗО. Ашоту и еще одному фигуранту по эпизоду с избиениями Окладову назначили два с половиной года колонии-поселения.

Близкие Александра Якимова уже выразили свое несогласие с таким мягким, по их мнению, решением и будут обжаловать его.