Несносный гараж: ПОСКО столкнулось с проблемой при точечной застройке на ул. Победы

ООО "Поволжская строительная корпорация" (ПОСКО) столкнулась с проблемами при застройке внутриквартальной территории в границах треугольника, образуемого улицами Гагарина, Победы и 1-м Безымянным переулком. Компании пока не удается консолидировать земельный участок под планируемое строительство 23-этажного дома на 400 квартир. Кроме того, ПОСКО столкнулось с протестами местных жителей.

Напомним, ПОСКО получило в аренду два участка на Победы, 3"А" общей площадью 7500 кв. м по распоряжению губернатора (на тот момент Николая Меркушкина — прим. ВН) от 5 июня 2017 г., как компенсацию за удовлетворение прав 104 обманутых дольщиков ООО "Кросс", не достроившего дом на ул. Владимирской. Всего компании за завершение этого объекта было предоставлено восемь земельных участков общей площадью 23 755 кв. м.

Однако на предоставленной в аренду территории на ул. Победы находились и участки, принадлежащие другим лицам. Один из них площадью в 3,5 га в 2018 г. ПОСКО выкупило в июле 2018 г. у инвесторов, также ранее планировавших здесь строительство высоток.

Помимо этого компании пришлось решать вопросы с собственниками еще шести участков под капитальными гаражами и магазином. Как стало известно порталу "Волга Ньюс", минимум один из собственников гаражей — Ирина Гончаренко — отказался уступить его застройщику.

По словам женщины, представители ПОСКО предлагали ей взамен место в паркинге, но она отказалась. После этого, как говорит Гончаренко, ей в течение полугода продолжали поступать звонки с предложением о продаже, на которые она отвечала категорическим отказом.

Женщина также инициировала полицейскую проверку. Правоохранители опросили заместителя директора ПОСКО по безопасности Вадима Качанова. Он заявил, что компании удалось достичь соглашений со всеми собственниками гаражей, кроме Гончаренко. Якобы женщине была предложена сумма, превышающая рыночную стоимость гаража в два раза, но она отклонила это предложение. По его словам, запрашиваемая Гончаренко сумма в разы превышает рыночную цену объекта и не разумна.

В итоге полиция не нашла нарушений в действиях компании, как и в процедуре предоставления земельного участка, а также в проведении публичных слушаний, где 406 голосами против 329 норматив парковочных мест на одну квартиру был снижен с 1 до 0,3. При этом противники строительства утверждали, что на слушания свезли учащихся ПТУ, которые и обеспечили нужный компании результат.

Сейчас на территории будущей новостройки находится гора строительного мусора и несколько машин, которым, как отмечает Ирина Гончаренко, не хватает парковочных мест при уже существующих домах.

Впрочем, жители квартала не оставляют попыток остановить точечную застройку. Они обращались в МВД, прокуратуру, администрации района и города. В итоге к решению проблемы была привлечена уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. В начале августа она провела совещание на эту тему с участием всех заинтересованных сторон.

Представители жителей квартала, выступающие против стройки, акцентировали внимание на необеспеченности социальной инфраструктурой, на проблемах с парковочными местами, на близости планируемых высоток к существующим домам.

На совещании было отмечено, что компании еще предстоит получить разрешение на изменение зонирования участка — сейчас здесь разрешено строить дома не выше девяти этажей.

Ольга Гальцова заявила, что в этой ситуации необходимо создать согласительную комиссию, которая должна учесть мнения всех граждан. Она также обещала обсудить проблему с министром строительства и главой города.

Получить комментарий в ПОСКО на момент публикации не удалось.