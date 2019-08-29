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ЖКХ и благоустройство Общество

Академия Наяновой взыскала с СКС еще 2 млн руб. за потоп

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Академия Наяновой взыскала с ООО "Самарские коммунальные системы" без малого 2 млн руб. за затопление помещений, произошедшее еще в декабре 2014 года. Как рассказала корреспонденту Волга Ньюс ректор академии Марина Наянова, средства поступили на счет на прошлой неделе.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, 22 декабря 2014 г. помещения учебного корпуса академии оказались затопленными из-за прорыва водовода, произошедшего на ул. Молодогвардейской. В цоколе здания залило серверную, информационно-вычислительный центр и лабораторию. На первом этаже пострадали учебные аудитории, кафедры, складские помещения и гардероб.

В сентябре 2015 г. академия Наяновой подала иск в арбитражный суд о возмещении ущерба за оборудование и мебель, оценив ущерб в 7,6 млн рублей. В июне 2016 г. областной арбитраж присудил образовательной организации 7,2 млн рублей.

В ноябре 2017 г. академия подала еще один иск, в котором речь шла об ущербе, нанесенном самим помещениям. По делу было произведено две экспертизы. В декабре 2018 г. самарский арбитраж согласился с выводами второй экспертизы, оценившей ущерб в 1 966 190 рублей.

"Самарские коммунальные системы" пытались обжаловать решение, ссылаясь на завышенную оценку ущерба. Однако в марте этого года оно устояло в апелляционной, а в начале июля — кассационной инстанциях.

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