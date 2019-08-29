Академия Наяновой взыскала с СКС еще 2 млн руб. за потоп

Академия Наяновой взыскала с ООО "Самарские коммунальные системы" без малого 2 млн руб. за затопление помещений, произошедшее еще в декабре 2014 года. Как рассказала корреспонденту Волга Ньюс ректор академии Марина Наянова, средства поступили на счет на прошлой неделе.

Напомним, 22 декабря 2014 г. помещения учебного корпуса академии оказались затопленными из-за прорыва водовода, произошедшего на ул. Молодогвардейской. В цоколе здания залило серверную, информационно-вычислительный центр и лабораторию. На первом этаже пострадали учебные аудитории, кафедры, складские помещения и гардероб.

В сентябре 2015 г. академия Наяновой подала иск в арбитражный суд о возмещении ущерба за оборудование и мебель, оценив ущерб в 7,6 млн рублей. В июне 2016 г. областной арбитраж присудил образовательной организации 7,2 млн рублей.

В ноябре 2017 г. академия подала еще один иск, в котором речь шла об ущербе, нанесенном самим помещениям. По делу было произведено две экспертизы. В декабре 2018 г. самарский арбитраж согласился с выводами второй экспертизы, оценившей ущерб в 1 966 190 рублей.

"Самарские коммунальные системы" пытались обжаловать решение, ссылаясь на завышенную оценку ущерба. Однако в марте этого года оно устояло в апелляционной, а в начале июля — кассационной инстанциях.