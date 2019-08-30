Самара 11-я в рейтинге городов РФ по уровню медицинского обслуживания

По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2019 г. независимым агентством Zoom Market, Самара занимает 11-ю строчку рейтинга городов РФ по уровню медицинского обслуживания.

По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2019 г., жители Москвы, Краснодара и Новосибирска наиболее высоко оценили бесплатное медицинское обслуживание в своих городах.

Респондентам задавали три вопроса: как часто Вы обращаетесь медицинские учреждения? Вы обращаетесь в бюджетные медицинские учреждения или в коммерческие? Как Вы оцениваете уровень бюджетных медицинских учреждений в Вашем городе?

В коммерческие медицинские организации чаще всего обращаются россияне в возрасте от 26 до 45 лет.