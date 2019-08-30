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Суды Происшествия

Самарец получил 13 лет "строгача" за растление детей

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 31-летнему Сергею Черняеву. Его признали виновным в растлении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В 2016 г. Черняев в подъезде в Промышленном районе попытался совершить в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера. Потерпевшая начала громко кричать и звать на помощь. Испугавшись, мужчина убежал. Через несколько часов в подъезде другого дома самарец все же совершил преступление, жертвой стала 14-летняя. Кроме того, аналогичное преступление мужчина совершил в 2018 году.

Суд приговорил Черняева к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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