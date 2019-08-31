В Тольятти задержали молодого жителя Жигулевска, перевозившего гашиш

В Тольятти сотрудниками полиции на КПП "Рубеж" задержан 20-летний житель Жигулевска, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В рамках проведения оперативно-профилактической операции "Мак" 28 августа, в вечернее время суток, правоохранители остановили автомобиль Opel. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у пассажира транспортного средства был обнаружен пакет с веществом неизвестного происхождения. Содержимое пакета изъяли и направили на экспертизу. По результатам проведенного исследования выяснилось, что веществом является наркотическое средство гашиш массой 2, 110 грамм.

По данным полицейских, злоумышленник ранее судим за кражу, нигде не работает. Молодой человек в ходе допроса пояснил полицейским, что хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.