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Глава микрорайона Дмитрий Гуренков не смог обжаловать продление ареста

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 сентября, в Самарском облсуде рассмотрели жалобу и оставили без изменений постановление Куйбышевского районного суда от 23 августа о продлении содержания под стражей подозреваемого во взятке 46-летнего главы микрорайона Дмитрия Гуренкова до 25 сентября. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ возбудили 26 апреля. Дмитрия Гуренкова задержали в тот же день.

Свою версию того, что произошло, излагал в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его мнению, Гуренкова задержали в офисе управляющей компании при получении 135 тыс. руб. - первой части от взятки в 270 тыс. руб. за перевод пяти жилых домов из одной УК в другую.

Сам Гуренков считает, что все произошедшее спланировано для его дискредитации, так как он является общественным деятелем, занимается благоустройством района.

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