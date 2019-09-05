Из-за займа 240 тыс. руб. самарец лишился дорогой иномарки

В Самаре лизинговая фирма пытается забрать машину за долги.

В июне 2018 г. предпринимателю Алексею К. срочно потребовались деньги. Увидев рекламу "займы под залог ПТС", он обратился в "ООО Волга Лизинг". Там деньги дали, но при этом оформили договор лизинга до 2021 г., по условиям которого за пользование собственной машиной Алексей ежемесячно должен был платить более 28 тыс. рублей. Таким образом к окончанию срока договора должно было "набежать" более 1 млн рублей.

"Меня заверили, что если я верну сумму займа раньше, то переплачивать не придется. К маю я заплатил уже около 300 тыс. руб., но когда хотел получить обратно ПТС на машину, мне сказали, что нужно погасить всю сумму — то есть еще 700 тыс. рублей", — рассказал Волга Ньюс Алексей.

Возмущенный самарец просто перестал платить. В итоге 5 сентября представители фирмы прислали предупредительное сообщение, а потом приехали с эвакуатором за Volkswagen Tuareg.

Представитель Алексея, адвокат Игорь Юматов, вызвал полицию. Сотрудники ОВД взяли объяснения у обеих сторон: Алексей говорит, что под видом лизинга у него пытаются мошенническим путем отобрать машину, а представители компании — что действуют строго в соответствии с договором.

В бумагах, подписанных Алексеем, содержится следующая информация: мужчина продает компании свою машину за 240 тыс. руб., берет ее в лизинг до 2021 г. и имеет право выкупить автомобиль раньше. При этом в одном из пунктов прописано: деньги на покупку машины ООО "Волга Лизинг" предоставляет по договору займа кредитный потребительский кооператив "МСБ-Финанс", машина и право требования на нее переходят в залог к кредитору, то есть кооперативу. За каждый день просрочки платежа начисляется неустойка (по 2 тыс. за каждые из первых 10 суток и по 12 тыс. рублей — за последующие). Покупатель, то есть ООО "Волга Лизинг" имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Алексеем, если он не выполнит какой-либо из пунктов договора, не возмещая при этом ему убытков.

Сейчас Алексей сидит в своей машине, мешая ее эвакуации. Полиция с места "военных" действий уехала. Ситуация пока никак не разрешается.