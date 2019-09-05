В Самаре масштабно отпразднуют День города

В ближайшие выходные в Самаре отметят День города — яркий и масштабный праздник с многочисленными выступлениями звезд, разнообразными фестивалями, приездом гостей. Насыщенная программа растянется на целых три дня — 6,7 и 8 сентября.

В пятницу, 6 сентября, в 18.00 череду музыкальных концертов откроет фестиваль "Самара open jazz" на территории амфитеатра у склона на площади Славы.

В концертной программе примут участие государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (г. Москва), музыканты джазовой студии "Движение", джаз-квартет Григория Файна, а также джазовый оркестр Республики Татарстан и одна из лучших джазовых певиц России певица Мариам Мерабова, группа LRK — трио (г.Москва).

В субботу, 7 сентября, с 13:00 до 17:00 на пешеходной улице Куйбышева пройдет фестиваль студентов Самарской области "Мы — будущее России". Он проводится по инициативе студенческой молодежи, поддержанной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Фестиваль даст возможность студентам со всей области представить свои новые достижения и уникальные разработки (в науке, творчестве, спорте). Кроме того, абитуриенты смогут познакомиться с деятельностью образовательных учреждений региона и выбрать вектор своего будущего развития.

Участники и гости фестиваля смогут поучаствовать в квесте "Посвящение в студенты" и розыгрыше ценных призов. После подведения итогов фестиваля одновременно на трех сценах пройдут выступления музыкальных коллективов формата "уличный бэнд".

В 17:00 в сквере на площади им. В. В. Куйбышева пройдет торжественное открытие памятника композитору Дмитрию Шостаковичу. Памятник работы народного художника СССР Зураба Церетели будет установлен по инициативе Российского военно-исторического общества.

В 18:00 на площади Куйбышева начнется грандиозный фестиваль "Седьмая симфония", посвященный творчеству Дмитрия Шостаковича. В программе примут участие солисты Большого театра Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Лобанова, Константин Шушаков и Бехзод Давронов, хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии. Кульминацией концерта станет исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.

В воскресенье, 8 сентября, в 12.00 пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары — князю Григорию Засекину. Также в полдень в Струковском саду начнется молодежный КВН-марафон "Я люблю Самару", который проводится совместно с Самарским движением КВН.

В парке будут работать интерактивные, спортивные и творческие площадки. С 13:00 до 16:00 пройдет "Турнир по скейтбордингу". В программу включены состязания на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани; jam session, игра "Game of SKATE". Звуковое сопровождение турнира будет представлено профессиональными диджеями. Участие принимают спортсмены всех возрастных категорий.

С 12:00 до 17:00 на отдельной площадке можно сдать нормы ГТО. На площадке будут опытные инструкторы и необходимый спортивный инвентарь.

В Летнем театре с 13:00 начнется выступление детских творческих коллективов, с 15:00 — студенческих творческих коллективов, участников и лауреатов фестивалей "Веснушка" и "Студенческая весна". С 16:00 до 18.00 пройдет КВН-марафон. Представители школьного и студенческого КВН покажут горожанам свои лучшие номера и поиграют в "разминку" с жителями города. Ведущие - Леонид Копичай и Илья Алексеев, чемпионы Высшей лиги КВН в составе команды КВН "СОК".

С 11:00 до 18:00 на набережной Волги будут организованы концертные и интерактивные программы, посвященные Дню города Самары, с участием организаций-партнеров. Представители телеканалов, радиостанций, печатных СМИ готовят различные активности для горожан: конкурсы, викторины, концертные программы. Также на спортивных площадках набережной будет организована спартакиада детских дворовых команд.

С 19:00 на площади Куйбышева в содружестве с радиохолдингом "Газпроммедиа Радио" состоится праздничный концерт "С днем города, Самара! /"Пять звезд Авторадио" с участием артистов самарской и российской эстрады — группы "Синяя птица", Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группа "Рондо". Завершит праздничный вечер выступление Димы Билана и фейерверк.

Праздничные программы будут организованы и во всех районах города на традиционных площадках: около домов культуры, в скверах и парках, пройдут торжественные открытия знаковых общественных пространств и дворовых территорий после комплексного благоустройства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

В честь 433-летия города во всех школах Самары в течение следующей недели будет организован единый классный час.