"Космопупс" переедет на новое место

Музей "Самара Космическая" закрыт на время установки памятника в честь 100-летия легендарного конструктора Дмитрия Козлова до конца сентября.

Памятник планируется установить рядом с музеем. Видимо строгий памятник знаменитому конструктору не уживется рядом с ироничной скульптурой космонавта, поэтому "Космопупса" перенесут.

Пока не удалось узнать, где обретет дом одна из самых очаровательных скульптур города, созданная Александром и Ольгой Филимоновыми.

В музее заявили, что "Космопупса" точно будут переносить, а вот куда - сказать не смогли. При этом в музее отметили, что очень любят эту скульптуру и постараются сделать так, чтобы она нашла достойное место.