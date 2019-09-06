Празднование Дня города в Самаре началось с джазового фестиваля

Празднование Дня города в Самаре началось вечером 6 сентября в Амфитеатре на склоне площади Славы с фестиваля "Самара openjazz".

Инициатором концертных программ под открытым небом был губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, возглавлявший в то время Самару. Эти концерты с большим успехом проходят в рамках празднования Дня города.

"Джаз в Самаре давно пользуется любовью поклонников музыкального искусства. Этот музыкальный жанр имеет здесь солидную историю, а сам город давно считается джазовым. В шестидесятые годы в Куйбышеве был создан третий в Советском Союзе после Ленинградского (1958) и Московского (1960) джаз-клуб, так что Самара вошла и в историю развития всего российского джаза", — отмечает Игорь Вощинин, историк джаза.

"Мне очень нравится то, что сейчас происходит в Самаре. Я об этом мечтал 40 лет! Когда я приехал в этот город, то говорил, что джаз нужно играть именно над Волгой. Это здорово, что традиция джазовых концертов в нашем городе приобрела такой масштаб", — отметил Григорий Файн, президент клуба "Друзья джаза".

Самарцы и гости города четыре часа будут наслаждаться концертной программой фестиваля. Участники фестиваля из Москвы, Казани и других городов отмечают, что на открытом пространстве джаз звучит особенно хорошо.

В честь Дня города в Самаре выступают известные самарские и российские джазовые музыканты. Среди них одна из лучших джазовых певиц страны Мариам Мерабова — участница проекта "Голос" на Первом канале, обладательница великолепного меццо-сопрано, которая выступает вместе с филармоническим джаз-оркестром Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева.

Постоянный участник самарских джазовых фестивалей, любимый самарцами коллектив — джаз-квартет Григория Файна. Участником фестиваля стало и трио "ЛРК" из Москвы. Музыканты играют так называемый симфо-джаз.

Завершит программу выступление камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, руководит которым народный артист России Борис Фрумкин. Это оркестр вошел в Книгу рекордов Гиннеса по периоду своего существования.