Празднование Дня города в Самаре началось с джазового фестиваля

Празднование Дня города в Самаре началось вечером 6 сентября в Амфитеатре на склоне площади Славы с фестиваля "Самара openjazz".
Инициатором концертных программ под открытым небом был губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, возглавлявший в то время Самару. Эти концерты с большим успехом проходят в рамках празднования Дня города.
"Джаз в Самаре давно пользуется любовью поклонников музыкального искусства. Этот музыкальный жанр имеет здесь солидную историю, а сам город давно считается джазовым. В шестидесятые годы в Куйбышеве был создан третий в Советском Союзе после Ленинградского (1958) и Московского (1960) джаз-клуб, так что Самара вошла и в историю развития всего российского джаза", — отмечает Игорь Вощинин, историк джаза.
"Мне очень нравится то, что сейчас происходит в Самаре. Я об этом мечтал 40 лет! Когда я приехал в этот город, то говорил, что джаз нужно играть именно над Волгой. Это здорово, что традиция джазовых концертов в нашем городе приобрела такой масштаб", — отметил Григорий Файн, президент клуба "Друзья джаза".
Самарцы и гости города четыре часа будут наслаждаться концертной программой фестиваля. Участники фестиваля из Москвы, Казани и других городов отмечают, что на открытом пространстве джаз звучит особенно хорошо.
В честь Дня города в Самаре выступают известные самарские и российские джазовые музыканты. Среди них одна из лучших джазовых певиц страны Мариам Мерабова — участница проекта "Голос" на Первом канале, обладательница великолепного меццо-сопрано, которая выступает вместе с филармоническим джаз-оркестром Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева.
Постоянный участник самарских джазовых фестивалей, любимый самарцами коллектив — джаз-квартет Григория Файна. Участником фестиваля стало и трио "ЛРК" из Москвы. Музыканты играют так называемый симфо-джаз.
Завершит программу выступление камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, руководит которым народный артист России Борис Фрумкин. Это оркестр вошел в Книгу рекордов Гиннеса по периоду своего существования.
Самарские джазмэны отмечают, что в Самаре растет популярность этот музыкального жанра, во многом благодаря общественному проекту "Культурное сердце России". Проект стартовал весной 2019 г. по поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура" Дмитрия Азарова. У жителей региона появилась возможность принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года, ответив на вопросы анкеты. Самарцы высказывали пожелания, чтобы культурные программы стали ближе к людям, больше мероприятий проводилось на открытых площадках. Итогом проекта стало то, что этим летом в Самаре джаз звучал в парках, скверах, на сценических площадках на набережной и во дворах в рамках мероприятий проекта "Культурное сердце России".