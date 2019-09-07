Полковник Гудованый: "В моем возрасте расстрел был бы правильнее"

Закончились выступления адвокатов на прениях по делу полковников ФСБ, обвиняемых в мошенничестве и получении взятки.

Напомним, главный подсудимый — бывший замначальника подразделения СЭБ регионального управления ведомства Сергей Гудованый. Ему вменяют групповое мошенничество в особо крупном размере, получение взятки через московского коллегу полковника Александра Переточкина, а также незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В своей речи гособвинитель запросил для него 21 год лишения свободы. "В моем возрасте расстрел был бы правильнее", — так отреагировал на слова прокурора Гудованый, который признает вину в мошенничестве и раскаивается.

Защитник полковника считает такой срок ничем не обоснованной чрезмерной жестокостью по отношению к человеку, пусть и однажды оступившемуся, но имеющему множество заслуг, в том числе "орден Мужества" за участие в боевых действиях, в которых он получил осколок в позвоночник.

По словам адвоката Андрея Карномазова, за последние 10 лет в Самаре такое суровое наказание назначили только обвиненному бандитизме, а также двоим парням, признанным виновными в двойных убийствах. (Недавно же осужденные по аналогичным статьям старшие офицеры ФСБ отделывались небольшими сроками).

"Сложилось мнение, и не только у меня, что главная цель обвинения — Гудованый, а мотив — месть, — заявил защитник. — Эпизод с оружием полностью сфальсифицирован, а эпизод с Переточкиным сконструирован на предварительном следствии только из надуманных оснований".

В части обвинения по мошенничеству Карномазов считает, что суд должен поставить знак "Стоп" перед "адской комбинацией по возврату денег лицам, дающим взятку". "Пусть эти аморальные деньги пойдут в казну и будут потрачены на сирот и детей из бедных семей!" — потребовал адвокат.

По мнению защиты, в суде было доказано, что Гудованый не являлся ни инициатором, ни организатором этого мошенничества, раскаивается, что согласился, хоть и пассивно, но все же принять в нем участие. А незаконность получения взяткодателем денег следует признать смягчающим вину обстоятельством наряду с положительными характеристиками личности Гудованого.

Адвокат Карномазов настаивает, чтобы прокуратура проверила полученные в судебном следствии сведения по поводу непривлечения директора ООО "ТНП" Григорьева к уголовной ответственности за дачу взяток в особо крупном размере, которые он санкционировал в течение двух лет, и приняла меры прокурорского реагирования. Также он просил суд вынести частное определение по этому поводу в адрес органов предварительного следствия.

Аналогичные меры, по мнению защиты, следует принять по поводу исчезновения во время предварительного следствия $10 тысяч семейных накоплений, изъятых у Гудованого при обыске.

Весьма подробно адвокат остановился на "мутных исках" к подсудимым. Мало того, что так называемые потерпевшие не предъявили их расчета, непонятно почему эти требования о взыскании не предъявлены работникам ООО "ТНП" Ермакову и Павлову, которые играли в этой афере не последнюю роль.

Адвокат считает, что прокуратура не только не должна поддерживать "преступный" иск, а обязана привлечь "Росфинмониторинг" в это дело в качестве третьего лица. "Интересное получается дело: фирма давала-давала взятку за крышевание, а потом вдруг там поняли, что не туда давали. И теперь наши правоохранители помогают им получить деньги обратно! На новую "крышу" что ли?" — возмутился защитник и просил суд полностью в иске отказать.

В завершение Андрей Карномазов просил суд оправдать Гудованого в эпизоде по взятке, якобы переданной через Переточкина, и в эпизоде по оружию, так как никаких убедительных доказательств события этих преступлений в суде добыто не было.