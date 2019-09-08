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Общество

Программа празднования Дня города на 8 сентября

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 сентября, в Самаре продолжат праздновать День города.

В полдень в Струковском саду стартует молодежный КВН-марафон "Я люблю Самару", который организован совместно с Самарским движением КВН.

В парке до 17:00 будут работать интерактивные, спортивные и творческие площадки. Пройдет турнир по скейтбордингу. В программу вошли соревнования по различным дисциплинам для трех возрастных групп: состязания на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани; jamsession, игру Gameof SKATE.

С 12:00 до 17:00 в Струковском будет работать площадка "Нормы ГТО". Проверить свою физическую форму и соответствие нормативам самарцы смогут под руководством опытных инструкторов.
В Летнем театре выступят детские творческие и студенческие творческие коллективы, участники и лауреаты фестивалей "Веснушка" и "Студенческая весна".

В 16:00 в Струковском саду стартует КВН-марафон. Представители школьного и студенческого КВН покажут горожанам лучшие номера и поиграют в "разминку" с жителями города. Ведущие: Леонид Копичай и Илья Алексеев — абсолютные чемпионы КВН, чемпионы высшей лиги КВН в составе команды КВН "СОК".

С 11:00 и до вечера (18:00) на набережной работают концертные и интерактивные программы, посвященные Дню города. Представители телеканалов, радиостанций, печатных СМИ подготовили сюрпризы и развлечения для горожан: конкурсы, викторины, концертные программы. Также на спортивных площадках набережной организована спартакиада детских дворовых команд.

Кроме того, в полдень в День города в знак уважения и благодарности самарцы возложат цветы к памятнику воеводе князю Григорию Засекину, который основал Самарскую крепость в 1586 году.
Вечером, в 20:00, горожан ждет кульминация праздника — концерт на площади Куйбышева.

В честь дня города самарские музеи 8 сентября будут работать бесплатно.

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