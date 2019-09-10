Жители Мехзавода выступили против строительства воскресной школы у стадиона "Салют"

Инициативная группа жителей пос. Мехзавод выступила против строительства воскресной школы в 3-м квартале возле стадиона "Салют". Свое возмущение передачей площадки под застройку и вырубкой деревьев в расположенном на ней сквере они выразили в Twitter.

"Многоуважаемое правительство Самары, прекратите раздавать религиозным организациям места общественного пользования в поселке Мехзавод, вырубать сквер и отбирать у наших детей последние площадки для занятия спортом и прогулок! Нам не нужна воскресная школа", — негодуют жители поселка.

По информации главы Красноглинского района Вячеслава Коновалова, данный земельный участок был предоставлен правительством региона по договору аренды от 2017 г. для строительства дополнительного учебного корпуса НОУ "Православная средняя общеобразовательная школа "Благое отрочество". Вопрос находится в компетенции областного минстроя. А вырубка деревьев в сквере связана с техническим перевооружением сети газоснабжения Самары.

Жители поселка утверждают, что решение о передаче участка епархии было принято без их участия. "Тут основной вопрос, на каком основание выдана земля, почему не было слушаний. Осталось на стадионе, в центре, поставить синагогу и вокруг конфессий разных. Что за безумие религиозное? Это для людей или для кого все? Может нужно спросить, нужно ли это на спорт объекте?", — возмущаются граждане.

Напомним, это уже не первая стройка религиозного объекта, которая не пришлась по душе жителям поселка. В конце августа вопрос о разрешении на возведение мечети около того же стадиона "Салют" второй раз не прошел публичные слушания. В целом же перспективе строительства мечети на территории Мехзавода граждане противостоят семь лет.