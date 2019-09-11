Счетная палата нашла у СППК долги, превышающие стоимость ее имущества

Счетная палата Самарской области по результатам проведенной проверки выявила в АО "Самарская пригородная пассажирская компания" признаки несостоятельности. Соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства.

Специалисты Счетной палаты проанализировали финансово-хозяйственную деятельность компании в 2017-2018 гг. и истекшем периоде 2019 года. Они пришли к выводу, что перевозчик работает в убыток.

За указанный период СППК получила от регионального минтранса компенсацию за перевозку учащихся с 50-процентной скидкой в размере 602,5 млн руб., однако это не позволило компании выйти на безубыточный уровень.

"Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 г. являлся убыток в сумме 48,7 млн руб., за I квартал 2019 г. - 65,6 млн рублей. Финансово-хозяйственная деятельность АО "Самарская ПГЖ" за отдельные периоды (2011-2013 годы) также являлась убыточной", - констатирует Счетная палата.

По состоянию на 1 января текущего года непокрытый убыток СППК составлял 92,9 млн руб., долгосрочная кредиторская задолженность перед ОАО "РЖД" за аренду подвижного состава (151 вагон) - 187,7 млн рублей.

"Отрицательное значение стоимости чистых активов - 87,9 млн руб. (меньше совокупной величины уставного капитала и резервного фонда на 88 млн руб.) - указывает на превышение долгов АО "Самарская ППК" над стоимостью его имущества. Неудовлетворительная структура баланса свидетельствует о возможном возникновении риска несостоятельности Общества в силу ст. 35 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", - заключают эксперты.

При этом с 2011 г. причины образования отрицательных чистых активов акционерами и членами совета директоров компании не рассматривались, меры по улучшению финансового состояния не принимались. Средства резервного фонда на покрытие убытков не направлялись, вопрос об использовании средств резервного фонда также не выносился на рассмотрение с 2011 года.

Кроме того, проверка вскрыла ряд нарушений, например, гендиректор СППК с июля 2008 г. по февраль текущего года совмещал должности в органах управления других организаций без получения согласия совета директоров. В нарушение локальных правовых актов, сотрудникам по коллективному договору выплачивались ежемесячные пособия в сумме 8 тыс. руб. и премии генеральному директору в сумме 779 тыс. рублей. Часть премии в сумме 691 тыс. руб. включена в расходы по субсидируемой деятельности.

В период с 2012 по 2017 гг. для ведения судебных дел привлекались адвокаты при наличии в штате юридического сектора. Сумма выплаченных гонораров, включая судебные издержки, составила 33,6 тыс. руб., в том числе 11,6 тыс. руб. выплачено по иску, в удовлетворении которого судом отказано.

Вместе с тем, Счетной палатой выявлены признаки завышения стоимости систем видеонаблюдения при их закупке на сумму 1,1 млн руб., из которых 549 тыс. руб. возмещено за счет средств субсидий.

Проверка показала низкую эффективность мер, принимаемых АО "Самарская ППК" по оптимизации затрат и увеличению доходов компании. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области и в Самарскую губернскую думу. Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков направлено в адрес АО "Самарская ППК".