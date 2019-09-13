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Общество

В Самаре открылся Дом такси

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 13 сентября агрегатор Ситимобил открыл Дом такси. Это — уникальная площадка для обучения и отдыха водителей такси. Самара стала первым городом после Москвы, где открылось такое место.

Фото: Ситимобил

Дом такси открылся на ул. Тухачевского, 80. Он будет работать по будням, с 10:00 до 19:00. На 125 кв. м расположилась зона отдыха, где водители смогут, в том числе, поиграть в Sony Playstation. Также им доступен настольный футбол. Чуть позже появится шахматный стол. На кухне водители смогут выпить кофе и чай с печеньем и конфетами, воспользоваться холодильником и микроволновкой. Площадка вмещает до 40 человек. Двери Дома такси будут открыты для водителей любых служб и агрегаторов, а не только тех, кто работает с Ситимобил.

"В самарском Доме такси водители смогут решить любые вопросы, связанные с нашим сервисом, получить консультацию специалистов. Ну, и самое главное — отдохнуть и пообщаться с коллегами", — отмечает глава пресс-службы Ситимобил Георгий Лобушкин. По его словам, на площадке также планируют обучающие мероприятия для водителей, для этого предусмотрен лекционный зал.

Ситимобил — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Он доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. В мае 2019 г. Ситимобил запустился в Самаре и спустя месяц после старта достиг показателя 100 тыс. поездок в неделю.

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