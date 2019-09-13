В Самаре открылся Дом такси

В Самаре 13 сентября агрегатор Ситимобил открыл Дом такси. Это — уникальная площадка для обучения и отдыха водителей такси. Самара стала первым городом после Москвы, где открылось такое место.

Дом такси открылся на ул. Тухачевского, 80. Он будет работать по будням, с 10:00 до 19:00. На 125 кв. м расположилась зона отдыха, где водители смогут, в том числе, поиграть в Sony Playstation. Также им доступен настольный футбол. Чуть позже появится шахматный стол. На кухне водители смогут выпить кофе и чай с печеньем и конфетами, воспользоваться холодильником и микроволновкой. Площадка вмещает до 40 человек. Двери Дома такси будут открыты для водителей любых служб и агрегаторов, а не только тех, кто работает с Ситимобил.

"В самарском Доме такси водители смогут решить любые вопросы, связанные с нашим сервисом, получить консультацию специалистов. Ну, и самое главное — отдохнуть и пообщаться с коллегами", — отмечает глава пресс-службы Ситимобил Георгий Лобушкин. По его словам, на площадке также планируют обучающие мероприятия для водителей, для этого предусмотрен лекционный зал.