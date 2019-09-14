В Самаре начал работу международный "Фестиваль 404"

В субботу, 14 сентября, в Самаре начала свою работу международная IT-конференция "Фестиваль 404". В течение двух дней участники форума на десяти площадках будут обсуждать актуальные вопросы применения и внедрения современных технологий в повседневную жизнь.

"Сюда приезжают люди, потому что здесь интересно, здесь есть что обсудить с "топовыми" экспертами, — уверен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Эта площадка становится по-настоящему магнитом для молодых и талантливых людей".

В этом году конференция собрала рекордное количество участников — более 1500 человек со всех регионов страны. Среди спикеров порядка 60 российских и зарубежных специалистов. Из самых ярких гостей лекции и мастер-классы проведут дизайн-директор Mail.ru Юрия Ветрова, блогер общественный эксперт по вопросам урбанистики Илья Варламов, PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, популярный техноблогер Валентин Петухов.

"Фестиваль — это комфортная и удобная площадка для IT-сообщества, где можно не просто послушать известных спикеров, но и обсудить новейшие разработки, найти себе компаньона, чтобы создать и реализовать в дальнейшем какой-либо новый интересный проект", — отметил организатор конференции Денис Кортунов.

Напомним, "Фестиваль 404" после четырехлетнего перерыва был вновь возрожден в прошлом году по инициативе главы региона. "Для меня ценно и важно, что этот фестиваль родился когда-то как общественная инициатива умных и талантливых людей, которые внедряют новые технологии. Мне показалось странным, что он на какой-то период пропал, — отметил Дмитрий Азаров. — И когда я вернулся в регион в должности губернатора, создал необходимые условия для того, чтобы фестиваль возобновился. Я рад тому, что все авторы и идейные вдохновители фестиваля откликнулись на мое предложение".



Одна из ключевых тем форума в этом году — интеллектуальные транспортные системы. Губернатору презентовали беспилотный автомобиль (университет "Иннополис", Татарстан) и дорожную лабораторию с программно-аппаратным комплексом "ITSGIS. WayMark", которую представил самарский научно-производственный центр "Интеллектуальные транспортные системы".



Беспилотник, продемонстрированный Иннополисом, — это автомобиль на базе серийного бензинового Hyundai с интегрированным в него софтом, который оперативно обрабатывает поступающую с сенсоров и агрегатов информацию и передает управляющие сигналы для безопасного движения. Интеллектуальная начинка "считывает" огромное количество информации от нескольких источников, что позволяет определять полосность дороги и ее границы, разметку, распознавать дорожные знаки и светофоры, с феноменальной скоростью (до 140 миллисекунд) реагировать на появление пешеходов и препятствий на дороге. Задача водителя — лишь задать бортовой системе точку назначения: автомобиль сам выберет оптимальный маршрут.



Тест-драйвы беспилотника проходили на дорогах Иннополиса, единственного города в Европе, где таким средством передвижения можно пользоваться беспрепятственно. По словам руководителя лаборатории автономных транспортных систем университетаСалимжана Гафурова, проехав более 12000 км, беспилотник доказал свою надежность, однако усовершенствование модели продолжается в ежедневном режиме.



"Наша задача — сделать автомобиль более устойчивым и привлекательным с точки зрения внедрения в жизнь", — пояснил Салимжан Гафуров. Впрочем, о массовом использовании беспилотных автомобилей пока говорить рано — многое зависит от развития "умной" дорожной инфраструктуры и правовой базы.



Как отметил руководитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы, президент некоммерческого партнерства ГЛОНАСС Александр Гурко, работы в этом направлении уже ведутся. Так, по постановлению правительства РФ до 2021 года в России проходит правовой эксперимент по отработке стандартов, регламентов и правил безопасности при движении беспилотников по дорогам общего пользования.



Что касается развития "умной инфраструктуры", то уже в этом году пройдут первые тестовые испытания беспилотных технологий в пяти регионах, в том числе и в Самарской области. Соответствующее соглашение между Правительством региона и рабочей группой "Автонет" было подписано на ПМЭФ-2019.



"Компания СМАРТС уже подготовила несколько дорог, в частности, Московское шоссе, для подключения — здесь создана опорная сеть проложено современное оптоволокно, — отметил Александр Гурко. — Благодаря этому мы можем подключить умную инфраструктуру, по которой поедет автомобиль. Это цель нашей работы в этом году".



В ходе тестов беспилотников огромное внимание будет уделяться качеству дорожной инфраструктуры и специальным каналам высокоточного позиционирования. Сейчас отрабатываются технологии по созданию трехмерных карт населенных пунктов. Одна из таких дорожных лабораторий с программно-аппаратным комплексом "ITSGIS. WayMark" была представлена на "Фестивале 404".



Система "ITSGIS. WayMark" — разработка самарского НПЦ "Интеллектуальные транспортные системы". По словам его руководителя, Сергея Михеева, комплекс способен проводить диагностику дорожного покрытия, фиксировать трафик, дорожную обстановку, ровность и калейность дорог, вести учет объектов транспортной инфраструктуры — разметки, знаков, светофоров, а также бордюров, колодцев, ограждений. Все это в автоматическом режиме анализируется и наносится на интерактивную карту города.



Недавно самарские разработки прошли успешную обкатку в городах Ханты-Мансийского АО. "Результаты измерений позволяют оценивать состояние дорог, в том числе условия безопасности движения, планировать ремонт дорог, рассчитывать средства на их содержание, а также дают оценку эффективности работы дорожных служб", — отметил СергейМихеев.