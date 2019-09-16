В субботу, 14 сентября, Чапаевск отметил 108 лет. Главное торжественное мероприятие состоялось на Комсомольской площади. Среди гостей, которые посетили и лично поздравили чапаевцев с Днем города, был и депутат Государственной Думы Евгений Серпер.

На празднике городу был вручен памятный орден "Труд. Доблесть. Слава" — его главе Чапаевска Виталию Ащепкову передал сопредседатель межгосударственного союза городов героев, генерал-лейтенант Алексей Макарычев.

Чапаевцев с праздником поздравил и депутат Самарской губернской Думы Вячеслав Малеев. Поздравительный адрес от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зачитала министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина.

Как отметил Евгений Серпер, вся более чем вековая история Чапаевска неразрывно связана с судьбами разных поколений горожан, которых всегда отличали стойкость духа, трудолюбие, целеустремленность и любовь к малой родине. Именно их усилиями и неустанным трудом маленький рабочий поселок превратился в современный город.

"Жители города всегда с честью выполняли все задачи, поставленные перед ними страной. Все годы своего существования Чапаевск способствовал укреплению обороноспособности России. Огромный вклад горожане внесли в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны почти половина всех взрывчатых веществ и каждый третий артиллерийский были выпущены на чапаевских предприятиях. В послевоенные годы город стал одним из центров оборонной и химической промышленности региона. И вот, преодолев все трудности, Чапаевску удалось сохранить свой промышленный потенциал. Сегодня город динамично развивается. Чапаевцы по праву могут гордиться своей славной историей и сегодняшними достижениями.

От всей души желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо родной земли, а городу Чапаевску — дальнейшего развития, широких перспектив и процветания!", — пожелал депутат.

Среди почетных гостей праздника были также представители командного состава Крымской военно-морской базы Руслан Сафиуллин и Алексей Комаров, первый заместитель МДЦ "Артек" Виктория Королева.

Глава города вручил медали "За безупречную службу городу" жителям Чапаевска, проявившим себя в разных сферах жизни города.

Для горожан и гостей праздника выступили творческие коллективы города и приглашенные артисты. Хедлайнером музыкальной программы стала певица Глюкоза.