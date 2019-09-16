В районе парка Гагарина организуют 150 новых парковочных мест

В Самаре в районе парка им Гагарина организуют 150 дополнительных парковочных мест, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы ведутся в рамках комплексного ремонта ул. Стара-Загора. В этом году охвачен участок от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная. В 2020 г. обновление продолжится до ул. Ташкентская. При этом подрядчик — ООО "НПФ "XXI Век" — трудится на принципах контракта жизненного цикла.

"Ранее на всем протяжении участка парковки занимали 3,1 тыс. кв. метров. Из расчета 5 м x 2 м — это одно машино-место. То есть припарковаться на участке, который взят в ремонт в этом дорожно-строительном сезоне, могли 310 автомобилистов. После строительства дополнительных парковок у 460 водителей не будет проблем с тем, чтобы оставить свою машину. Таким образом, парковочная площадь увеличится почти наполовину. Завершить данный вид работ планируется к пятнице текущей недели", — уточняют в мэрии.

Кроме того, продолжается ремонт газонов, замена бортового камня (в т. ч. тротуарного), замена и поднятие люков смотровых и дождеприемных колодцев на высотную отметку вровень с автодорогой. Также приводят в порядок пешеходную зону. В полном объеме работы на тротуарах закончены на отрезке ул. Советской Армии — ул. XXII Партсъезда. Оставшийся объем выполняется на отрезке ул. XXII Партсъезда — ул. Ново-Вокзальная.

"Отметим, что на участке сделали уширения проезжей части. Например, чтобы разгрузить проблемный перекресток ул. Стара-Загора с ул. Советской Армии и Ново-Вокзальная. Так, автомобилисты, намеревающиеся повернуть со Стара-Загоры на ул. Советской Армии, будут уходить в "карман" уширения, чтобы не создавать пробок и препятствий тем, кто не собирается совершить правый поворот. В дальнейшем (в этом сезоне) для комфорта автомобилистов аналогичные меры будут реализованы и в районе перекрестка с ул. Ново-Вокзальная", — говорится в релизе.

Для повышения безопасности движения после приведения дорожного покрытия в нормативное состояние на участке комплексного ремонта нанесут разметку, установят светофоры, знаки и там, где это необходимо, — пешеходные ограждения.