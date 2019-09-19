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ЖКХ и благоустройство Общество

МТС модернизирует систему вывоза ТКО

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания МТС в сотрудничестве с "ЭкоСтройРесурс" тестирует в двух периферийных районах Самары систему "умного" управления мусором. Со временем она оснастит современными технологическими решениями буквально каждую помойку. Кому выгодно, чтобы провайдер цифровых услуг заглядывал в контейнеры? В перспективе, как оказалось, — всем.

Много лет региональным оператором по обращению с отходами остается компания "ЭкоСтройРесурс". В ее ведомстве 16 тысяч точек вывоза мусора. Четкую работу по своевременному удалению ТКО обеспечивает система контроля, разработанная специально для оператора. Ее центральная функция — слежение за движением мусоровозов с помощью служб геолокации. В случае если машина не проходит контрольную точку, диспетчер в той же системе получает информацию об источнике проблем и вносит корректировки в планы уборщиков.

Согласно современным нормам, контейнеры в жилых кварталах опустошаются раз в сутки. Периодичность вывоза ТКО офисных зданий регулируют соответствующие договоры. Логистика бригад уборщиков мусора сложились "исторически" — они перемещаются по удобным маршрутам.

Вместе с этим МТС установили на контейнеры двух окраинных районов Самары "умные" датчики наполнения. Устройства подают сигнал, когда мусор пора вывозить. Но если бригада будет отклоняться от маршрута, это изменит ее график и увеличит себестоимость выезда. Кроме того, есть шанс обнаружить на месте не переполненный контейнер, а, скажем, неправильно утилизированную коробку, заставившую датчик сработать. Так какой смысл в наблюдении за контейнерами?

"Подобные технологии, безусловно, пока непривычны и для перевозчиков, и для жителей, — говорит директор "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров. — Действительно, пока мы не можем менять маршрут по требованию. Однако не за горами раздельный сбор твердых коммунальных отходов и соответствующие изменения санитарных норм. Загрязненные отходы по-прежнему будут вывозиться каждый день, но пластик, стекло и картон будут забирать реже. И тут система обязательно пригодится".

Раздельный сбор мусора уже запустили в Новокуйбышевске и, по оценкам Захарова, он придет в Самару уже через пару лет. Вместе с ним — просветительская работа по навыкам обращения с отходами разного типа, а заодно и с датчиками на контейнерах.

Впрочем, данные, которые МТС извлекает уже сейчас, тоже находят применение. Например, помогают выявить жилые районы, которым не помешает пара дополнительных контейнеров.

В целом же модификация контейнеров — это первый шаг на пути к более глобальной цели, созданию "Единого диспетчерского центра контроля движения мусоровозов по Самарской области". С ее внедрением на смену "естественным" маршрутам придут динамически изменяющиеся, составленные программой.

"Бригады хорошо знают свои участки, и к изменению повседневного порядка приспособились пока не все. Но ведь когда-то и в лаптях было привычнее, — продолжает Михаил Захаров. — Если мы взглянем на западные страны, там система динамического изменения маршрутов успешно внедрена, и доказала свою эффективность. Кроме того, речь идет об изменении движения в границах определенного сектора, а не города в целом".

Также в перспективе Единый диспетчерский центр будет осуществлять весовой контроль ТКО — будет сравнивать вес мусора вывезенного и доставленного на полигоны. Суть в том, что "ЭкоСтройРесурс" оплачивает услуги своих подрядчиков исходя из веса отходов. Внедрение контроля за этим параметром позволит выявить недобросовестных работников, которые в погоне за рублем добирают "внемаршрутные" ТКО. Исключить "серые" схемы позволят также видеокамеры для создания кругового обзора на мусоровозах.

"В настоящее время в ряде регионов уже внедрены "умные" решения для управления ТКО, но они представляют собой либо мониторинг спецтранспорта, либо установку датчиков в контейнерах, — объясняет директор МТС в Самарской области Александр Меламед. — Наш проект является комплексным и позволяет более точно выстраивать маршруты мусоровозов, контролировать их исполнение и распределять автопарк исходя из информации о наполненности контейнеров ТКО. Это, в свою очередь, минимум на 10 процентов сократит затраты регионального оператора на ГСМ и техническое обслуживание автомобилей и поможет повысить прозрачность процессов тарифообразования для жителей".

Проект по обращению с ТКО реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в области цифровизации региона, подписанного на ПМЭФ-2019 между правительством Самарской области и МТС. Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг уже зарекомендовал себя как эксперт по вопросам цифровизации в масштабах страны. Но именно Самарская область станет первым российским регионом, внедрившим "умное" управление мусором на уровне комплексной системы.

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