Самарцам предлагают присоединиться к акции "Победим рак вместе"

В Самаре благотворительный фонд "Русфонд" и сеть лабораторий "Инвитро" приглашают всех присоединиться к благотворительной акции "Победим рак вместе".

Акция пройдет с 21 по 28 сентября. Ее цель — спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

Всемирный день доноров костного мозга в 2019 г. выпадает на 21 сентября.

Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, остальным требуется неродственная ТКМ.

Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора проще среди людей сходного этнического происхождения. Поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. Поиск и активация неродственного донора в России стоит около 400 тыс. руб., за рубежом — от 1,4 млн рублей. Государство на это денег не выделяет.

За последние пять лет благодаря российским донорам в стране сделано больше 200 ТКМ. В 2016 г. доля трансплантаций от российских доноров составила 25% общего числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно как минимум 50%.

Русфонд строит регистр доноров костного мозга с 2013 г. при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. В объединенной базе зарегистрировано около 100 тыс. потенциальных доноров. Для сравнения: Международный регистр доноров костного мозга объединяет свыше 32,5 млн потенциальных доноров более чем из 100 донорских центров. Самые большие национальные регистры — в США и Германии (8,6 млн и 8,1 млн).

Донором может стать любой взрослый (18-45 лет), не имеющий противопоказаний, весом более 50 кг.

Сдать кровь на типирование в Самаре можно в медицинских офисах Инвитро по адресам: мкр. Крутые Ключи, б-р. Ивана Финютина, 39; мкр. "Южный город", Николаевский проспект, 44; Московское шоссе, 12; пр. Кирова, 285; пр. Металлургов, 56; Пугачевский тракт, 66; ул. 22 Партсъезда, 182; ул. Авроры, 94; ул. Гагарина, 21; ул. Георгия Димитрова, 104; ул. Демократическая/Г. Димитрова, 20/129; ул. Красноармейская, 121; ул. Куйбышева, 77; ул. Лукачева, 10; ул. Мичурина, 76а; ул. Ново-Садовая, 9; ул. Пензенская, 71; ул. Победы, 18; ул. Победы, 95; ул. Победы/проспект Кирова, 112/50; ул. Самарская, 38 / ул. Ленинградская, 73; ул. Ульяновская, 21.