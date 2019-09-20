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Общество

Олег Сурнин: "При формировании стратегии акцент делался на конкретного жителя губернии"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 сентября губернатор области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства, где представил новую стратегию развития региона. По мнению управляющего IT-компании "Открытый код" Олега Сурнина, документ получился содержательным, прозрачным и понятным.

"Очевидно, что при формировании стратегии акцент делался на самочувствие конкретного жителя губернии. IT-отрасль также ориентируется на потребности обычного человека, и очень важно, что глава региона проактивно относится к инновациям в данной сфере", — отметил бизнесмен.

За последний год в отрасли появилось немало прорывных решений.

"К примеру, есть предложения по построению нейросетей для автоматизации процессов производства. Инициатива не просто одобрена к внедрению, она получит материальную поддержку от правительства области, — отметил Сурнин. — Это очень важно особенно для первого запуска таких решений. В дальнейшем экономический эффект окупит вложенные средства".

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