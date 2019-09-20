Дмитрий Камынин: Новая стратегия учитывает важность цифровой трансформации региона

Руководитель проектного офиса "Цифровое развитие Самарской области" Дмитрий Камынин прокомментировал обновленную Стратегию развития региона до 2030 года, которую 17 сентября представил губернатор Дмитрий Азаров.
"Новая стратегия в полной мере учитывает важность цифровой трансформации региона. Сегодня IT- решения прочно вошли не только в промышленность и науку, но и во все сферы жизни общества", — отметил он.
По мнению Дмитрий Камынина, сейчас в губернии развиваются технологии "умного города", есть наработки в области образовательных сервисов, созданы уникальные продукты в сфере IT-медицины.
"Это значит, что недоверие к цифровизации ушло в прошлое. Сегодня мы наблюдаем симбиоз информационных технологий и наших ежедневных бытовых задач. Достаточно упомянуть решения в области распределенного реестра платежей, позволяющие сформировать единый платеж за коммунальные услуги. Аналогичная работа ведется с региональным оператором по обращению с ТКО. Мы надеемся, что использование прорывных решений позволит повысить эффективность каждого значимого для региона направления", — высказал мнение Дмитрий Камынин.
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