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Экономика и бизнес

Дмитрий Камынин: Новая стратегия учитывает важность цифровой трансформации региона

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель проектного офиса "Цифровое развитие Самарской области" Дмитрий Камынин прокомментировал обновленную Стратегию развития региона до 2030 года, которую 17 сентября представил губернатор Дмитрий Азаров.

"Новая стратегия в полной мере учитывает важность цифровой трансформации региона. Сегодня IT- решения прочно вошли не только в промышленность и науку, но и во все сферы жизни общества", — отметил он.

По мнению Дмитрий Камынина, сейчас в губернии развиваются технологии "умного города", есть наработки в области образовательных сервисов, созданы уникальные продукты в сфере IT-медицины.

"Это значит, что недоверие к цифровизации ушло в прошлое. Сегодня мы наблюдаем симбиоз информационных технологий и наших ежедневных бытовых задач. Достаточно упомянуть решения в области распределенного реестра платежей, позволяющие сформировать единый платеж за коммунальные услуги. Аналогичная работа ведется с региональным оператором по обращению с ТКО. Мы надеемся, что использование прорывных решений позволит повысить эффективность каждого значимого для региона направления", — высказал мнение Дмитрий Камынин.

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