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Общество

Около "Самара Арены" ограничат движение из-за соревнований по лыжероллерам

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 27 и 28 сентября ограничат движение в связи с Чемпионатом и первенством Самарской области по лыжероллерам.

Фото: администрация Самары

Ограничение будет действовать с 9:00 до 16:00 27 и 28 сентября на участках:

— ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к ул. Демократической);

— Проезду № 2, от ул. Второй Стадионной до ул. Арена 2018 (ближнее примыкание к ул. Арена 2018);

— ул. Дальней, 500 м от ул. Арена 2018.

Также с 00:00 до 16:00 27 и 28 сентября на этих участках будут запрещены остановка и стоянка.

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