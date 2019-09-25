Около "Самара Арены" ограничат движение из-за соревнований по лыжероллерам

В Самаре 27 и 28 сентября ограничат движение в связи с Чемпионатом и первенством Самарской области по лыжероллерам.
Ограничение будет действовать с 9:00 до 16:00 27 и 28 сентября на участках:
— ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к ул. Демократической);
— Проезду № 2, от ул. Второй Стадионной до ул. Арена 2018 (ближнее примыкание к ул. Арена 2018);
— ул. Дальней, 500 м от ул. Арена 2018.
Также с 00:00 до 16:00 27 и 28 сентября на этих участках будут запрещены остановка и стоянка.