Александр Хинштейн: "Удорожание стоимости "Самара Арены" связано с подлогом документов"

Рост стоимости строительства стадиона "Самара Арена" может быть связан с подменой строительной документации на начальном этапе строительства. Об этом в прямом эфире 63.ru заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
По словам депутата, спортивное сооружение заняло площадь в 1,5 раза большую, чем предполагалось по проектной документации, представленной на утверждение в Москву в 2014 году. Причем 44% этих площадей к спортивной инфраструктуре не имеют никакого отношения.
"Прежнему руководству региона было важно отрапортовать, что мы первыми подали заявку. Замысел был прост: втянуть в это Федерацию, а потом поставить ее перед фактом - извините, стоимость возросла", - считает парламентарий.
Как уточнил депутат, 44% помещений внутри стадиона не соответствуют требованиям FIFA. По его мнению, эти площади были построены с целью дальнейшей сдачи в аренду коммерческим структурам.
Александр Хинштейн считает, что в происшедшем есть составляющая уголовного дела. Счетная палата уже провела проверку расходов на строительство стадиона, в следующем году будет проведена еще одна.
Напомним, стадион строился четыре года и был введен в эксплуатацию в апреле 2018 г., незадолго до футбольного ЧМ-2018. Он стал самой дорогой ареной, возведенной к чемпионату: его сметная стоимость составила 24,2 млрд руб., хотя изначально она оценивалась в 13,4 млрд рублей.
Пока "Самара Арена" находится в федеральной собственности, передача ее региону планируется в четвертом квартале 2019 года.
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