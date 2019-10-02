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Преступления Происшествия

Завобщежитием Самарского энергетического колледжа пожаловалась на вымогательство со студентов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К депутату Госдумы Александру Хинштейну обратилась заведующая общежитием Самарского энергетического колледжа Любовь Ратникова с жалобой на правоохранительные органы Советского района, которые не принимают мер по ее заявлению.

Женщина жаловалась, что руководство учебного заведения занимается вымогательством. По словам заявительницы, родителей учащихся и особенно вновь поступивших вынуждают оплачивать установку в общежитии новых пластиковых окон. Небогатым жителям сельских районов приходится брать кредиты, чтобы выполнить "рекомендации".

На прием к депутату пришел также учащийся колледжа. Он бесхитростно поведал, как решался вопрос с его родителями, которым поручили установить три окна в помещениях общего пользования.

"Отец велел мне попробовать договориться об установке хотя бы двух окон, но мне сказали, что здесь не базар, чтобы торговаться", - пояснил парень.

"Самое отвратительное в этой истории, что открытым вымогательством занимается в том числе и замдиректора по воспитательной работе," - рассказал экс-сотрудник полиции Александр Шаранихин, который взялся представлять интересы Ратниковой. Последней руководство колледжа, узнав о ее обращении к Хинштейну, уже пригрозило увольнением.

"В полиции, где таки проводилась проверка по этому поводу, уже есть опросы потерпевших, - рассказала Ратникова. - А когда будет возбуждено уголовное дело, люди перестанут бояться, что их детей отчислят, и дадут показания о том, что их вынуждали на "добровольную помощь колледжу".

А пока, опять же по рекомендации руководства колледжа, родители на страничке "ВКонтакте" размещают заявления: "Прошу разрешить мне добровольно за свой счет установить окна…"

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