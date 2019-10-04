В Самарской области обсудили тенденции и перспективы развития ритейла

В пятницу, 4 октября, в рамках VOLGA INVESTMENT SUMMIT & WORLD HALAL DAY (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль) была проведена Школа ритейла (розничной торговли) METRO AG. В ней принял участие председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Проект Школы ритейла — это продуктивный диалог между представителями торговых сетей и предпринимателями Самарской области, — сказал председатель областного правительства, приветствуя собравшихся. — Правительство региона заинтересовано в том, чтобы наши сельхозтоваропроизводители, владельцы торговых объектов получили от этого форума максимальную пользу. Лишь одно из направлений — Школа ритейла и торгово-закупочные сессии, которые сегодня здесь будут проводить практически все крупнейшие российские торговые сети и крупнейшие торговые сети Самарской области".

Во многом такой формат уникален. Например, торгово-закупочные сессии АО "Тандер" проводились до этого только в Москве и Краснодаре. Впервые на территории нашего региона у производителей есть отличная возможность представить свой товар, обсудить требования сетей, вопросы цены, показать свой товар "лицом" и заключить контракт на поставку для всех потребителей РФ. У торговых сетей достаточно жесткие требования к качеству и объему производимой продукции, их интересуют только крупные объемы. Производители, которые не заключат контракт сегодня, получат полезный опыт, как это сделать в будущем.

"Мы подумали и о компаниях небольших, потому что, помимо сетевой торговли, есть другие форматы. Здесь присутствуют руководители крупнейших ассоциаций малоформатной торговли, которые позволяют развивать, например, киосковую торговлю, небольшие магазины. Они на федеральном уровне участвуют в формировании законодательства по этим направлениям. Контакт с первыми лицами этих ассоциаций будет абсолютно доступен и здесь, на выставке, и в отеле Лотте. Это позволит предпринимателям лучше спрогнозировать перспективы своего бизнеса, учесть те современные тенденции, которые развиваются в торговле именно такого формата. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности наших производителей и развитию малого и среднего бизнеса", — считает председатель Правительства Самарской области.

Тема ритейла была продолжена в ходе панельных дискуссий, состоявшихся на площадках отеля "Лотте". Их участники обсудили актуальные тенденции и перспективы развития ритейла. Поднимались такие темы, как необходимые и избыточные меры по регулированию торговли, введение маркировки "вредных" продуктов по системе "светофор", региональные ограничения продаж тонизирующих безалкогольных напитков, цифровая маркировка товаров.

В губернии появились новые обладатели товарного знака "Самарский продукт". Виктор Кудряшов торжественно вручил свидетельства на право использования региональной символики четырем компаниям: ООО фирма "Нектар", ООО "Данон Россия", ООО "Балтика", бренду "Viva SperanZa".

В ходе работы саммита компания розничной торговли Х5 Retail Group провела специальную сессию для обладателей товарного знака "Самарский продукт". Виктор Кудряшов и заместитель директора Волжского филиала Х5 Retail Group Алексей Сорокин обменялись соглашениями о сотрудничестве между правительством Самарской области и "Х5 Retail Group".