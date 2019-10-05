"Крылья" одержали победу над "Сочи"

В матче 12-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Сочи обыграли местную одноименную команду — 2:0, сообщает официальный сайт клуба.

Оба мяча у самарцев забил Александр Соболев. На четвертой минуте встречи нападающий переправил мяч в сетку после подачи со штрафного в исполнении Антона Зиньковского. Второй гол Соболев забил уже во втором тайме. На 69-й минуте он получил пас в штрафной от того же Зиньковского и хладнокровно отправил снаряд в угол — 2:0.

Отметим, что Соболев мог оформить дубль намного раньше, но на 62-й минуте не смог реализовать пенальти, который был назначен за снос Максима Канунникова.

Таким образом, наша команда одержала вторую победу подряд, а Соболев с десятью мячами выходит вперед в гонке лучших бомбардиров РПЛ. Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 20 октября на выезде против "Оренбурга". Начало встречи — в 12:30 по самарскому времени.