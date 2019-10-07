Депутаты губдумы предложили не оплачивать вывоз мусора от "пустых" квартир

Самарская губернская дума направит зампредседателю правительства РФ Виталию Мутко обращение с просьбой внести изменений в федеральные Правила предоставления коммунальных услуг. Изменения должны позволить производить перерасчет платы за услуги по обращению с ТКО для тех, кто оплачивает их с количества квадратных метров.

В понедельник, 7 октября, этот вопрос был рассмотрен на комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Инициатором обращения стал депутат Михаил Матвеев, проект обращения был поддержан региональным министерством энергетики и ЖКХ.

Матвеев напомнил, что основная масса жителей Самарской области оплачивает услуги по обращению с ТКО по "квадратам" и вынуждена платить за "пустые" квартиры, в которых есть прописанные, но нет реально проживающих.

Дело в том, что сейчас перерасчет платы за вывоз отходов из-за временного отсутствия жильцов возможен только в случае утверждения норматива накопления ТКО на человека.

"Чтобы этот вопрос урегулировать есть два варианта — либо департамент тарифного регулирования изменит порядок, либо — изменения в Правила", — отметил Михаил Матвеев.

Члены комитета единогласно поддержали инициативу, она будет направлена для включения в повестку заседания губдумы.