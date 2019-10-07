Общественники раскритиковали замеры мусора для нового тарифа

Самарские общественники выявили множество нарушений в процедуре замера мусора, которая проводится для формирования нового тарифа за услуги вывоза ТКО. Об этом в понедельник, 7 октября, на комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губернской думы, рассказал ЖКХ-активист Павел Добрынин, представившийся представителем самарского сообщества председателей советов МКД. По его словам, необходимо отменить результаты летнего и осеннего замеров и пересмотреть методику.

Добрынин заявил, что нарушения есть и в самой методике и в проводимых по ней работах. Так, осенние замеры проводятся около домов, в которых помимо жителей расположены организации, и допускается смешение отходов от этих двух категорий. Кроме того, не ограничен доступ к контейнерам, а сами они стоят с открытыми крышками, что приводит к попаданию "левых" отходов, а также осадков, утяжеляющих мусор (измеряется как объем, так и вес — прим. ВН).

Вопросы вызвали и паспорта контейнерных площадок. "В нем указывается количество жителей. Но эти данные взяты из системы "Электронное ЖКХ", а там они неактуальны, по моему опыту", — отметил общественник.

Он также заявил, что представители местного самоуправления и профильного департамента часто не присутствуют при проведении замеров, их графика нет в открытом доступе, а документы заполняются ненадлежащим образом. Сами же измерения объемов проводятся "бруском с рисками".

"Любой метролог скажет, что это просто деревяшка. Он упирается в дно контейнера и так определяется уровень. Но при этом невозможно установить точный объем — уровня физически не видно, если контейнер неполный. В методике заложено, что измерение производится с помощью линейки, но не прописано как именно", — говорит Добрынин.

Сейчас, по его словам, измерения дают большой разброс и норматив колеблется от 1,7 до 3,7 кубометров на человека в год (действующий норматив 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра — прим. ВН).

Тариф на вывоз мусора в Самаре признан недействующим Самарский областной суд признал недействующими два приказа - министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими. Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе областного суда.

Кроме того, по его мнению, необходимо измерять только вес мусора: "Кубометрами мы меряем воздух. Пластиковую бутылку я сдам, ее сожмут в контейнере. В тоннах сдают на полигон, в тоннах и мы производим мусор".

"Основная проблема — наличие или отсутствие общественного доверия. Если доверия не будет — народ будет бузить, — заявил депутат Михаил Матвеев. — Предоставьте график замеров. Предлагаю запросить комментарий по претензиям у департамента ценового и тарифного регулирования".

В итоге на следующем заседании комитета ждут представителей профильного департамента.

Напомним, работы по замеру объемов мусора, производимого жителями, проводится для корректировки действующего норматива, после чего может быть скорректирован и тариф.

Ранее, 3 октября Самарский областной суд признал недействующими приказы, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс".