В Самаре два сотрудника ГИМС стали фигурантами дел о подлогах

Сотрудники транспортной полиции обнаружили, что два сотрудника Центра ГИМС МЧС России по Самарской области внесли ложные сведения в официальные документы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии полиции, в мае 2019 г. начальник Центра ГИМС дал указание выяснить, кому принадлежит маломерное судно "Казанка" без регистрационных бортовых номеров, пришвартованное в запрещенном для остановки и стоянки месте. Оказалось, что судно принадлежит сотруднику Центральной спасательной станции. Он пришвартовал "Казанку" к понтону ресторана "Белуга" рядом со станцией, договорившись с охранниками ресторана.

"При составлении протокола сотрудник ГИМС внес в него заведомо сведения, включив данные двух человек, якобы являвшихся свидетелями правонарушения. Но в действительности они ими не являлись", — поясняют в транспортной полиции.

Согласно составленному протоколу по ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ, спасатель на 1733 км реки Волга управлял незарегистрированным судном. На самом деле в этот день владелец "Казанки" находился в другом месте. При этом сотрудник ГИМС знал, что мужчина не совершал нарушения. Также был составлен и протокол о задержании судна и акт на его передачу на спецстоянку.

Когда лодку забрали на спецстоянку, владелец обратился к правоохранителям. В связи с этим возбудмлм уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Расследование окончено, дело направлено для рассмотрения в суд.

Помимо этого, ранее транспортные полицейские выявили еще один факт служебного подлога, совершенный сотрудником ГИМС. По данным транспортных полицейских, на 1724 км правого берега Волги он обнаружил человека, управлявшего самодельным незарегистрированным маломерным судном.

"Квалифицировав его действия по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ, он составил постановление о назначении штрафа 500 руб. без составления протокола. Позже выяснилось, что в квалификации административного правонарушения была допущена ошибка, так как инспектор руководствовался устаревшей редакцией КоАП РФ. Нарушение нужно было квалифицировать по ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ ("Управление судном, в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации, не зарегистрированным в установленном порядке").

Кроме того, сотрудник ГИМС, чтобы избежать дисциплинарной ответственности, не уведомил начальство и нарушителя об ошибке. Через несколько дней он просто внес изменения в оригинальный бланк постановления, изменив квалификацию правонарушения с 1 части на 3 часть статьи и сумму штрафа с 500 руб. на 2500 руб., совершив тем самым служебный подлог.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Сейчас Ленинский райсуд Самары уже назначил обвиняемому судебный штраф 10 тыс. рублей.



