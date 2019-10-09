Количество пострадавших в ДТП на Южном мосту в Самаре увеличилось

Стали известны подробности утреннего ДТП на Южном мосту в Самаре. По предварительным данным регионального управления МВД, виновником аварии стал водитель ВАЗ-2110, выехавший на "встречку".

Водитель "десятки" в 6:30 ехал в направлении города и напротив поста ДПС столкнулся с автомобилями Hyundai и Toyota Auris.

В результате ДТП погиб пассажир отечественной легковушки и пострадали пять человек: водитель ВАЗ-2110, три пассажира автомобиля Hyundai и водитель японской машины. Им оказывалась медицинская помощь.

На месте происшествия помощь пострадавшим оказывали сотрудники ПСО города Самары, сотрудники ГИБДД, врачи "скорой".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.