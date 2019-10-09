"РКС-Самара" вывезли шесть грузовиков нерастворимого мусора при очистке городских стоков

Жители Самары все чаще стали смывать в городскую канализацию нерастворимый мусор, который сильно забивает стоки, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Сетевики начали профилактический осмотр одного из аэротенков на городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС), который не так давно запустили в работу после реконструкции, и обнаружили, что все оборудование забито влажными салфетками.

"Огромная серая масса практически полностью перекрыла поступление воздуха, необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов, которые производят биологическую очистку стоков. Сейчас работа этого аэротенка остановлена на неопределенное время, которое требуется на его очистку. Неразлагающиеся салфетки за время пребывания в канализации сбиваются в плотную волокнистую массу и в аэротенках обволакивают все элементы, находящиеся внутри стоков. Часть конструкции состоит из хрупких деталей, очистить их можно только вручную, аккуратно растягивая и разрезая скопившуюся массу. Специалисты уже вытащили и вывезли шесть грузовых машин с мусором. Параллельно работники ГОКС очищают отстойник — резервуар диаметром 54 метра. Пока сложно сказать, как долго продолжатся эти работы", — уточняют в "РКС-Самара".

Кроме засорения оборудования в отстойниках и аэротенках, в последнее время наблюдается увеличение выхода из строя насосного оборудования. Иногда за 12-часовую смену специалистам приходится шесть-семь раз останавливать работу, разбирать и чистить насосы от мусора.

В компании отмечают, что все это происходит с оборудованием, которое практически полностью было заменено за последние несколько лет. На эти цели "РКС-Самара" потратили около 1 млрд рублей. В дальнейшем, в рамках реконструкции ГОКС, планируется установить механические решетки, которые будут задерживать около 90% опасного мусора. Но какие бы меры не принимались на очистных сооружениях, их будет недостаточно, пока жители города будут безрассудно пользоваться канализацией.

Категорически запрещено смывать:

влажные (нерастворимые) салфетки (на некоторых упаковках есть надпись "Разрешено смывать в канализацию". Даже простой осмотр доказывает обратное: салфетки сделаны из синтетического материала, плохо рвутся и не растворяются, надписи сделаны исключительно в рекламных, коммерческих целях);

средства гигиены (зубочистки, ушные палочки, прокладки, тампоны, подгузники) и контрацепции (презервативы);

продукты и очистки, скорлупу, шелуху, косточки, чайную заварку;

наполнители для кошачьих лотков, любой гранулят;

строительный мусор;

тряпки, ветошь, бумагу.

Все это приводит не только к засорам на сетях, изливам из колодцев, разрушению труб, но и выводит из строя самые главные очистные сооружения города.