В Самаре вынесен приговор о незаконной легализации в России более чем 2,6 тыс. иностранцев

Вступил в силу приговор Советского районного суда в отношении 29-летней жительницы Самары Марии Марковой и 40-летнего местного жителя Равшана Умурзакова, признанных виновными в организации незаконной миграции (п. "а" ч.2 ст. 322.1 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, информация о том, что Маркова и Умурзаков разработали преступную схему по организации канала легализации иностранных граждан на территории РФ была получена их сотрудниками в 2019 г. в ходе оперативных мероприятий по выявлению лиц, находящихся на территории РФ в нарушение действующего миграционного законодательства.

Сотрудниками ФСБ установлено, что Марковой и Умурзаковым подыскивались иностранцы, изъявлявшие желание легализоваться на территории России на длительный срок. После чего иностранцы ставились на миграционный учет в ООО "Капелла", с ними заключались фиктивные трудовые договоры от лица указанной организации.

"При этом в ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о том, что какой-либо хозяйственной деятельности коммерческая структура не вела, ее учредитель осужден за преступления против собственности и в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, - уточнили в пресс-службе УФСБ Роси по Самарской области. - В период с декабря 2017 г. по август 2018 г. Марковой и Умурзаковым подобным образом организовано незаконное пребывание на территории России более чем 2,6 тыс. иностранных граждан. Совокупный доход от противоправной деятельности составил более 13 млн рублей".

Также в областном УФСБ отмечают, что подобного рода обстоятельства формируют предпосылки к возможному нахождению на территории РФ иностранцев, причастных к совершению преступлений и скрывающихся от правоохранительных органов своих стран, вынашивающих намерения по совершению действий террористического и экстремистского характера.

1 февраля 2019 г. на основании полученных результатов оперативно-розыскных мероприятий следственным отделом Управления ФСБ России по Самарской области в отношении Марковой и Умурзакова было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 322.1 УК РФ. По окончании следствия они представили перед судом Советского района, который признал их виновными. Суд назначил наказание Марковой в виде 2,5 лет, а Умурзакову - двух лет и пяти месяцев условного лишения свободы с трехгодичным испытательным сроком и со штрафом в размере 50 тыс. рублей.