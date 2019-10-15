Самарский минкульт возглавил Борис Илларионов

Во вторник, 15 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с молодежным активом региона, во время которой представил нового министра культуры губернии - Бориса Илларионова. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Отмечается, что Борис Илларионов имеет большой опыт работы в сфере культуры: в разные годы он был проректором Академии русского балета имени Вагановой, руководил экономическим развитием в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова, был исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга.

"Представляя нового министра культуры, Дмитрий Азаров отметил, что ожидает от Бориса Илларионова конструктивного взаимодействия с творческой общественностью региона, и пожелал успехов в работе", - сообщается в пресс-релизе.

Напомним, поиски нового министра шли более года. Сергей Филиппов возглавлявший минкульт с 2015 г. после смены управленческой команды региона в 2018 г. работал в статусе врио министра. В апреле этого года был объявлен конкурс по поиску его приемника, но конкурсная комиссия, проводившая отбор кандидатов, не смогла выбрать достойного претендента.

В сентябре 2019 г. Филиппов был назначен директором Самарского академического театра оперы и балета. И.о. министра тогда была назначена Ирина Калягина, в ранге замминистра возглавляющая в ведомстве департамент культурной политики.