Закончился суд по делу о столкновении тепловоза и снегоуборщика у ж/д станции Безымянка

Ленинским районным судом города Самары рассмотрено уголовное дело в отношении троих работников ОАО "РЖД", обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба), об этом сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что в ночь с 26 на 27 января 2019 г. локомотивная бригада в составе 33-летнего машиниста и 39-летнего помощника машиниста, под руководством начальника линейного участка Самарской дистанции пути, осуществляли чистку снега от станции Самара до станции Смышляевка на локомотиве с модифицированным двухпутным плужным снегоочистителем.

"Примерно в три часа ночи 27 января, во время движения вблизи станции Безымянка, поезд под управлением машиниста и помощника машиниста, вопреки правилам движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, проехал светофор с запрещающим сигналом, что повлекло боковое столкновение с хвостовой частью проходящего в этот момент тепловоза, следующего в составе трех вагонов, — сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре. — Результатом невнимательности машиниста и помощника машиниста, управляющих локомотивом, стал сход всеми колесными парами модифицированного двухпутного плужного снегоочистителя, а также двух колесных пар тепловоза, двух вагонов всеми колесными парами".

В результате столкновения Куйбышевской железной дороге причинен ущерб в размере почти 1,3 млн рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела в судебном заседании от подсудимых поступили ходатайства о прекращении уголовного дела связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С учетом того, что обвиняемые ранее не были судимы, привлекались к уголовной ответственности впервые, совершили преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, и полностью возместили материальный ущерб, суд удовлетворил их ходатайства, прекратив уголовное дело и назначив судебный штраф в размере 10 тыс. руб. каждому.

Исполнение судебных постановлений находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.