В Борском районе мужчина получил судимость и штраф в 1 млн руб. за незаконную вырубку дубов и сосен

В Борском районе осужден местный житель, незаконно срубивший пять сосен и два дуба, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Преступление было совершено в начале августа 2018 г. в 22 квартале Борского участкового лесничества. Своими действиями подсудимый причинил министерству лесного хозяйства региона материальный ущерб в размере свыше 1 млн рублей.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком на два года. Также суд удовлетворил иск прокуратуры Борского района в интересах министерства лесного хозяйства о взыскании с осужденного материального ущерба.